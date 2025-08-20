Nacional Tren Maya Andy López Narcotráfico SCJN Anabel Hernández

Clara Brugada anuncia detención de 13 personas ligadas a homicidio de sus colaboradores en CDMX

Brugada declaró que en el operativo se detuvieron a 13 personas

Clara Brugada anuncia detención de 13 personas ligadas a homicidio de sus colaboradores en CDMX

Clara Brugada anuncia detención de 13 personas ligadas a homicidio de sus colaboradores en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un operativo la madrugada de este miércoles respecto al caso de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador general de asesores de Brugada, quienes fueron asesinados en la capital en mayo pasado.

Brugada declaró que en el operativo se detuvieron a 13 personas, tres de las cuales participaron directamente en el homicidio y otras participaron en la logística del atentado. La jefa de Gobierno destacó la colaboración interinstitucional con el gobierno federal. 

“Agradezco de manera muy especial a la presidenta Claudia Sheinbaum cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto, la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad”. 

Anunció que hoy la fiscal de la Ciudad de México, el titular federal de Seguridad y el la capital ofrecerán una rueda de prensa. 

Brugada pidió seguir con las investigaciones para llegar hasta las últimas consecuencias. 



               
               


               

               
               

               
               
               
Clara Brugada anuncia detención de 13 personas ligadas a homicidio de sus colaboradores en CDMX


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
