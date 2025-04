Circula propaganda electoral de Raúl Meraz con el Gobernador; Meraz se deslinda y pone queja ante IEPC

Debido a que desde el martes circularon volantes con propaganda electoral de Raúl Meraz, candidato a la Alcaldía de Gómez Palacio por la alianza común PRI-PAN, donde aparece junto con el Gobernador del estado, Esteban Villegas, algo que impide la normativa electoral, ayer mismo, 22 de abril, se presentó un deslinde y una solicitud de investigación ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo Municipal Electoral de Gómez Palacio.

"De plano la guerra sucia es su única estrategia y así como me estuvieron vandalizando todas mis bardas y quitándome las lonas ahora resulta que sacan volantes míos con el jefe del Estado en donde me dicen que yo lo generé. A ver, nosotros venimos a ganarles con propuestas. Hemos tratado de cuidar una campaña de altura y de propuesta" , aseguró Meraz en una rueda de prensa ofrecida en el Comité Directivo Municipal del PRI donde fue acompañado por la presidenta del PAN local, Silvia Nevárez y por el presidente del PRI local, Carlos Taboada.

Mencionó que el candidato a síndico de la planilla Morena-PVEM-PT comenta, ataca y se empeña en denostarlo en las redes sociales. También aseguró que no usaría ese tipo de propaganda que de antemano sabe que está prohibida.

"Yo no voy a usar esos métodos nunca porque yo vengo a construir en Gómez Palacio. Yo ya presenté los documentos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que a mí no me anden cargando temas que no son de nosotros. Es un escrito de deslinde y además solicitamos al Instituto Electoral que investigue y llegue a las últimas consecuencias de quién está cometiendo estas irregularidades", aseguró Meraz, quien dijo respecto a la circulación de estos volantes en el perímetro del evento de la 4T del Museo Acertijo "pues es que son ellos mismos", aseguró.

Meraz señaló que él está listo para el debate del IEPC pero que tiene la impresión de que la candidata de la 4T le dio la vuelta a este ejercicio.

"A algo le está dando la vuelta. Yo creo que la gente quiere vernos debatir y contrastar ideas. Que la gente conozca en vivo cuál es nuestra visión de Gómez Palacio. Yo estoy listo para debatir", aseguró Meraz.