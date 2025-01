Cine y series de superhéroes, ¡A la reconquista del público!

¿Será 2025 el año de los superhéroes? Solo el tiempo dará la respuesta. Pese a que estos personajes han generado millones y millones de dólares, en los últimos dos años no han logrado despuntar las películas de héroes y villanos, tanto de DC como de Marvel, por lo que Hollywood espera que en este año que inicia el panorama vuelva a ser alentador. Además, en los próximos meses de igual manera arribarán series de ambas empresas en Max y Disney.

El Capitán América, Los Cuatro Fantásticos, Peacemaker o Ironheart son algunos de los títulos que arribarán de enero a diciembre. Las fechas de estreno pueden variar. De acuerdo con varios fans, las “pelis” más esperadas son la de Superman, de DC Studios y Fantastic Four, de Marvel. Aquí te dejamos más datos.

TU AMIGO Y TU VECINO: SPIDER-MAN

¿De qué trata?: Se trata de una nueva serie animada del arácnido en la que rinde homenaje a sus primeros cómics. Su trama se adentra en una línea del tiempo alternativa. “Peter Parker” es mucho más joven y su mentor es ni más ni menos que “Norman Osborn”, pero no en el papel del Duende Verde. Estreno: 29 de enero por Disney+.

CAPITÁN AMÉRICA: UN NUEVO MUNDO

¿De qué trata?: Seguimos con Marvel. Anthony Mackie tiene un reto muy complicado, y es lograr que el público acepte al “Capitán América”, luego del trabajo que hizo Chris Evans. En esta cinta, “Sam” (Mackie) se encuentra en medio de un incidente internacional tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos “Thaddeus Ross” (Harrison Ford). Debe descubrir la razón detrás de un complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo rojo. Estreno: 13 de febrero en cines.

DAREDEVIL: BORN AGAIN

¿De qué trata?: Porque el público lo pidió, Charlie Cox vuelve a encarnar a “Daredevil”, luego de haberlo hecho hace unos años en la serie de Netflix, que ya está en Disney+, y en cameos en She-Hulk y SpiderMan: No Way Home. Se sabe poco de la trama, solo que mantendrá su tono oscuro y violento. Traerá a viejos conocidos como The Punisher. Estreno: 4 de marzo en Disney+.

THUNDERBOLTS

Se trata del segundo estreno en cines de Marvel de 2025 en la gran pantalla. Dirigida por Jake Schreier, la película reúne a un grupo de supervillanos para hacer misiones para el gobierno. Entre bromas y dramas, Florence Pugh encarnará a una nueva “Viuda Negra”; David Harbour, al “Guardián Rojo”; Wyatt Russell, a “U.S. Agent” y Sebastian Stan retorna como “Soldado del Invierno”. Estreno: 2 de mayo en cines.

IRONHEART

¿De qué trata?: Otra serie de la casa de “Spider-Man” buscará sorprender en 2025. Se trata de Ironheart, en donde Dominique Thorne vuelve en el papel de “Riri Williams” (a quien se le vio en Black Panther:Wakanda Forever). Al estilo de “Iron Man”, ella usará una potente armadura para derrotar a un villano que mezcla la magia con la tecnología y es “The Hood”. Estreno: 24 de junio por Disney+.

SUPERMAN LEGACY

¿De qué trata?: DC y Warner Bros. Esperan que su nueva película de Superman sea un éxito y todo indica que así podría ser, ya que su primer tráiler ha recibido buenas críticas. El avance de Superman Legacy, que ya ha sido analizado por decenas de críticos, introduce a David Corenswet como “Clark Kent”, quien se encuentra en una situación complicada, sangrando y débil en la nieve. En esemomento, que da inicio al tráiler, aparece el perro “Krypto” a quien “Kal-El” pide ayuda, revelando el vínculo único entre ambos. Estreno: 11 de julio.

FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS

¿De qué trata?: Después de haberlos vetado durante un tiempo, ya que Fox Antes de ser parte de Disney tenía los derechos, Los Cuatro Fantásticos vuelven al cine para enfrentar a “Galactus”, lo que establecerá las bases para Vengadores: Doomsday y Vengadores: SecretWars. Pedro Pascal encarna a “Reed Richards/Mr. Fantástico” junto a Vanessa Kirby como “Sue Storm”; Joseph Quinn, como “Antorcha Humana” y Ebon Moss-Bachrach, en el papel de “La Mole”. Estreno: 25 de julio.

PEACEMAKER

¿De qué trata?: Fanáticos de Peacemaker ya podrán por fin conciliar el sueño, y es que James Gunn, el reciente director de DC Studios, informó que por fin John Cena volverá a verse en el personaje de este antihérore en una segunda entrega de su serie. Poco se sabe de la trama, habrá que esperar noticias pronto. Estreno: Agosto por Max.