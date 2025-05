'Cine hecho en México merece aplausos'

Con más de dos décadas de trayectoria, el actor oriundo del municipio de Zaragoza, Jorge A. Jiménez, tiene algo muy claro: es un orgullo ser de Coahuila.

Su andar en el séptimo arte incluye papeles en series como Pancho Villa: El centauro del norte siendo "Pancho Villa", El Secreto del Río como "Jacinto", Historia de un crimen: Colosio, interpretando a Luis Donaldo Colosio y, por supuesto, también en películas, como Pérdida total, donde da vida a "El Coyote".

Precisamente este filme, estrenado en cines de todo México el pasado 27 de marzo, lo trajo de nuevo a Torreón, ciudad que sirvió de escenario para la grabación de la cinta, además de locaciones en Viesca y Parras.

Este lunes 19 de mayo ofreció una charla junto al lagunero "Pato" Safa (productor de la cinta) y Humberto Vázquez titulada "Cine hecho en casa: De Coahuila para el mundo. Todo lo que quieras saber de la película Pérdida total", como parte de la Feria Internacional del Libro de Coahuila, Región Laguna.

Previo a esta plática, el actor ofreció una entrevista exclusiva a este diario:

¿Cómo te sientes al visitar Torreón?

La verdad, muy contento. No había estado acá desde la premier de Pérdida Total. Y antes de eso, desde que grabamos. No es un lugar que frecuento comúnmente, pero estoy contento de poder estar aquí.

Ahora que mencionas de cuando grabaron acá, ¿qué te parecieron los escenarios de la Comarca Lagunera?

La verdad es que todo muy padre. Había venido, no sé, a lo mejor en alguna ocasión, pero así de pasadita y ahora bueno, me tocó conocer un poquito más. En algunas escenas me tocó estar presente en el centro, el cual no conocía. Me contaron de un túnel que había cerquita de la plaza donde estábamos, entonces fui a conocer, a caminar ahí por ese túnel.

¿En el Canal de la Perla?

Exactamente. No estaba enterado de que existía, entonces fue de lo poquito que pude conocer. La pasé muy a gusto, toda la gente que conocí por acá fue muy amable.

Eres un orgullo y un referente a nivel estatal, ¿qué representa para ti que, si hablamos de talento coahuilense, tú eres uno de los nombres que destaca?

La verdad sí me siento orgulloso de poder venir de un pueblo tan pequeño (Zaragoza, Coahuila). Es una ciudad, pero al fin de cuentas para mí sigue siendo mi pueblito. Salir de ahí para ir logrando sueños y metas, la verdad que sí me alegra. Siempre a donde voy a grabar me siento orgulloso de ser coahuilense. He grabado en varios países (Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Colombia, España, República Dominicana y territorios como Puerto Rico) y siempre con el orgullo de ser de este estado.

Acumulas más de 20 años de carrera. Seguramente eres un referente actualmente para quien va empezando. ¿Qué mensaje le dirías a todos aquellos actores que van iniciando?

La verdad, la clave es más que nada la perseverancia, luchar siempre. Estar preparado, me refiero en todos los aspectos: estudiar, enfocarte en lo que quieres, no quitar el dedo del renglón. Confiar en ti mismo. Siempre habrá comentarios como "no se puede" y burlas. Yo los experimenté, los viví. Pero al final lo importante es creer en uno mismo.

Has hecho varios proyectos relacionados con la historia. Recientemente, diste un brinco al cine de terror con Un cuento de pescadores, ¿cómo fue este salto a este género del terror que, a pesar de que te gusta, nunca habías hecho?

Estuvo muy interesante. Siempre tuve la duda de cómo sería estar en un set de misterio. Aunque no sentí el miedo que yo me imaginaba, porque estaba metido en el personaje.

¿Hay algunas posturas o manías que se te hayan quedado inconscientemente de tus personajes?

De ese aspecto no. Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Lo que sí siento es que algo de mí se queda en cada personaje.

Hablando de la actualidad, sabemos que los jóvenes están más involucrados con la tecnología, les llega más información. ¿Ves más interés de los jóvenes o más facilidades de ejercer en cuanto al cine?

Es medio raro porque yo los veo muy enfocados más que nada en redes, en TikTok y ese tipo de cosas. No escucho mucho a jóvenes hablando de cine.

¿Cómo se encuentra actualmente el cine mexicano?

Yo creo que está en un muy buen camino porque están surgiendo muy buenos directores, con muy buenas propuestas. El ejemplo está con Edgar Nito con Un cuento de pescadores. Es algo arriesgado, pero al final de cuentas muy bien hecho. Se hace muy poco cine de terror y aquí está la prueba de que sí puede hacer buen cine de este tipo.

Jorge, ya por último, ¿cuál sería tu mensaje para todas aquellas personas que encasillan al cine mexicano y no le dan una oportunidad porque piensan que lo que se hace aquí es malo?

Justo yo creo que, desde que lo catalogamos como "cine mexicano", es como que reducirlo. O sea, el cine es cine. Pero lo llamamos "mexicano" dando a entender que es un producto hecho en México. Siento que hace falta muchísimo apoyo. Considero que eso tiene mucho que ver también en cómo lo distribuyen, cómo lo manejan. Es una tristeza que una película entre en cartelera y a la semana ya no está. Lógicamente, si no te gusta la comedia, pues no la vas a ir a ver. Si no te agrada el terror, pues no lo vas a ir a ver. Pero si lo tenemos que apoyar, porque no deja de ser cine, no dejan de ser buenas ideas. Yo creo que sí se merecen los aplausos.