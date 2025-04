Cinco series similares a House of the Dragon para amortiguar la espera

Muchos están ansiosos de volver a ver a Rhaenyra y Alice Hightower pelear en la serie precuela de Game Of Thrones, House of the Dragon.

Recién comenzó el rodaje este 1 de abril en Reino Unido, por lo que aún queda mucho camino por recorrer en la historia.

Por el momento no se sabe con exactitud la fecha de estreno, podría alargarse hasta 2026.

Sin embargo, para que la espera no sea tan terrible te recomendamos 5 series que puedes ver con estética, tramas y personajes similares.

5 series similares a House of the Dragon

1. The Last Kingdom

¿Dónde verla? Está disponible en Netflix.

¿Qué ofrece?: Batallas épicas, política medieval y un protagonista carismático.

Por qué verla: Uhtred de Bebbanburg es un guerrero atrapado entre dos mundos: sajones y vikingos. Si te gustó la tensión política y la evolución de los personajes en House of the Dragon, aquí vas a sentirte como en casa.

Son 5 temporadas con 46 episodios, se situa en el año 872. La serie habla basicamente del nacimiento de Reino Unido.

2. Vikings

¿Dónde verla? Está disponible en Netflix.

Qué ofrece: Conquista, mitología nórdica, alianzas traicioneras y una ambientación brutal.Por qué verla: Ragnar Lothbrok y sus descendientes te sumergen en un mundo lleno de ambición, sangre y drama familiar.

Las serie a lo largo de 6 temporadas atraviesa distintos ámbitos, algunos un poco diferentes a los de la Casa del Dragón, como la búsqueda del ser y el significado de la vida.

3. Rome

¿Dónde verla? HBO Max

Qué ofrece: Intrigas imperiales, luchas por el poder y una estética cuidada.Por qué verla: Una serie de culto que inspiró el tono adulto de Game of Thrones. Brutal, sexy y políticamente intensa.

A pesar de que solo cuenta con 2 temporadas en su momento (2005) fue una de las series más costosas de HBO. Es un drama histórico que habla del periodo en el que Roma se estableció como Imperio Romano.

La historia, además, tiene algunos toques históricos, sin emgargo se toma sus libertades creativas. En ella aparecen personajes importantes para la historia como Julio Céscar, Marco Antonio, entre otros.

4. The Witcher

¿Dónde verla? Netflix

Qué ofrece: Magia, monstruos, reinos en conflicto y un protagonista solitario.Por qué verla: Aunque más fantástica, comparte la oscuridad y el caos de un continente al borde del colapso, con giros de poder al estilo Westeros.

La serie ofrece además, giros inesperados en la trama y una serie de monstruos y poderes que son muy poco vistos en el universo de Game of Thrones.

5. Black Sails

¿Dónde verla? Amazon Prime

Qué ofrece: Aventuras, luchas por poder y batallas épicas.

Por qué verla: Una de las pocas series que hablan de la época dorada ofrece una trama compleja, personajes entrañables y que se desarrollan además de estar repleta de acción intensa.

La serie está 4 temporadas y se transmitieron 38 episodios, dentro de todas en el listado ofrece algo que ninguna: batallas navales.