Cinco detenidos por homicidio en el ejido La Esperanza, de Matamoros

Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue localizado la mañana del martes 5 de agosto con huellas de violencia y envuelto en plástico, a la orilla de la carretera Matamoros–La Partida, a la altura del ejido La Esperanza.

La información fue confirmada por Carlos Rangel, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quien detalló que la víctima ya fue identificada, y que gracias a un trabajo coordinado con la Fiscalía del Estado de Durango, fue posible realizar las detenciones en menos de 24 horas.

“En un primer momento no se contaba con la identidad de la víctima, pero al lograr su identificación, se abrieron diversas líneas de investigación, una de las cuales se fortaleció con datos de prueba sólidos que permitieron ubicar a los responsables”, señaló el delegado.

La investigación arrojó que el crimen no ocurrió en Coahuila, sino que los hechos iniciaron en Gómez Palacio, Durango, y el cadáver fue abandonado en territorio coahuilense. Este hallazgo motivó la colaboración interinstitucional entre ambas fiscalías.

Rangel también informó que los cinco detenidos ya están bajo resguardo, aunque por motivos legales no se han revelado sus identidades. Además, enfatizó que el caso no tiene relación con el crimen organizado, sino que se trata de un conflicto personal derivado de un posible fraude.