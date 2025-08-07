Policiaca Robos accidentes viales Seguridad Pública Fallecimientos Policiaca

Homicidios

Cinco detenidos por homicidio en el ejido La Esperanza, de Matamoros

Cinco detenidos por homicidio en el ejido La Esperanza, de Matamoros

Cinco detenidos por homicidio en el ejido La Esperanza, de Matamoros

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue localizado la mañana del martes 5 de agosto con huellas de violencia y envuelto en plástico, a la orilla de la carretera Matamoros–La Partida, a la altura del ejido La Esperanza.

La información fue confirmada por Carlos Rangel, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quien detalló que la víctima ya fue identificada, y que gracias a un trabajo coordinado con la Fiscalía del Estado de Durango, fue posible realizar las detenciones en menos de 24 horas.

Abandonan cuerpo con huellas de violencia y envuelto en plástico en Matamoros

VER MÁS Abandonan cuerpo con huellas de violencia y envuelto en plástico en Matamoros

En un primer momento no se contaba con la identidad de la víctima, pero al lograr su identificación, se abrieron diversas líneas de investigación, una de las cuales se fortaleció con datos de prueba sólidos que permitieron ubicar a los responsables”, señaló el delegado.



La investigación arrojó que el crimen no ocurrió en Coahuila, sino que los hechos iniciaron en Gómez Palacio, Durango, y el cadáver fue abandonado en territorio coahuilense. Este hallazgo motivó la colaboración interinstitucional entre ambas fiscalías.


Rangel también informó que los cinco detenidos ya están bajo resguardo, aunque por motivos legales no se han revelado sus identidades. Además, enfatizó que el caso no tiene relación con el crimen organizado, sino que se trata de un conflicto personal derivado de un posible fraude.






La respuesta fue inmediata. En menos de 24 horas ya se tenían detenidos, lo que habla de una reacción efectiva y del compromiso de las instituciones con el Estado de Derecho”, concluyó.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: homicidios policiaca

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Cinco detenidos por homicidio en el ejido La Esperanza, de Matamoros


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404725

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx