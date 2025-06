CIJ Laguna invita a carrera por la salud; intercambiarán materiales por inscripciones

En el marco del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas (26 de junio), el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de La Laguna Durango, llevará a cabo el próximo 29 de junio, una carrera dirigida especialmente a niños y adolescentes y que tendrá como lema “Carrera por la salud”, en la que cada participante se llevará a casa su medalla de, ya que más que una competencia, el objetivo principal será la convivencia.

Patricia Ruvalcaba, directora del CIJ Laguna, Durango detalló que esta actividad forma parte de la Carrera Nacional que se lleva a cabo en los diferentes Centros de Integración Juvenil de forma simultánea. Aunque el año pasado no hubo carrera, en el 2023 la respuesta fue muy buena por lo que confían en que en esta ocasión no será la excepción.

Para este año, la invitación es para niños a partir de los 5 años y adolescentes de 12 años de edad, quienes tendrán la oportunidad de participar en carreras de 50 y 100 metros.

La inscripción será voluntaria y consta de material didáctico, es decir, desde plumas, plumones y crayolas, hasta libretas y hojas de máquina , material que será utilizado para los cursos de verano que ofrecerá el CIJ en diferentes comunidades y en apoyo a los niños vulnerables.

“Les estamos pidiendo su cooperación con material didáctico, lo que puedan llevar que es un paquete de hojas de máquina… lo que puedan llevar. Los niños que no llevan nada, no se les va a negar la participación, es una aportación voluntaria que tiene que ver más con otra actividad que vamos a tener en el los meses de julio y agosto. Queremos llevar cursos de verano varios lugares y obviamente donde vamos a llevar los cursos de verano, son donde hay niños ni niñas de escaso de recursos, que no les vamos a pedir a esos niños que lleven su material”, explicó Ruvalcaba.