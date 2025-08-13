Torreón REGRESO A CLASES Vialidad y Movilidad Urbana Violencia de género VIALIDAD Educación

Cierran tramo del bulevar Constitución por obra

Desde este miércoles, cerrarán carriles por obra en colector sanitario caído

MARÍA ELENA HOLGUÍN

Para reponer un tramo del colector sanitario que está caído, a partir de este miércoles quedará cerrado a la circulación el bulevar Constitución en los carriles del lado sur, es decir, de poniente a oriente en el cruce con la calzada Colón.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón informó que dichas obras son muy necesarias para sustituir la tubería del colector sanitario Constitución, que está colapsado y ha generado problemas en todo ese sector.

El propósito es asegurar el flujo continuo de las aguas residuales, con la infraestructura adecuada.

El tiempo estimado de la obra será según las condiciones del tramo afectado, mismo que se repondrá con tubería de 36 pulgadas de diámetro, de material de polietileno de alta densidad, el cual tiene una vida útil de 50 años.

La obra será debidamente señalizada y además se contará con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Vialidad para orientar a conductores y evitar incidentes de riesgo; sin embargo, se exhorta a los automovilistas a circular con precaución y en la medida de lo posible, transitar por vías alternas, como el bulevar Independencia para quienes vayan a integrarse a la calzada Colón.


El organismo pidió la comprensión de la ciudadanía por las molestias que generan este tipo de obras, las cuales son necesarias para garantizar un servicio de drenaje sanitario digno y eficiente.


Además, el Simas Torreón pone a disposición de la ciudadanía la línea de WhatsApp 870 171 41 97, teléfono del Call Center 871 690 95 95, conmutador 871 749 17 00 y la página de Facebook Simas Torreón para recibir todos los reportes, dudas y comentarios.




A partir de hoy estará cerrado el bulevar Constitución a la altura de la Colón, en dirección de poniente a oriente. (EL SIGLO DE TORREÓN) 
ID: 2405962

      


