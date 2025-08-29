Deportes Carreras US Open 2025 Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Selección Mexicana

Carreras

Cierran registros para la Carrera 10 K SIMSA

Hoy se entregan últimos registros para participar

Como en cada edición de esta competencia, se espera una gran participación de los atletas que radican en la región y en el norte del país. (Archivo)

Como en cada edición de esta competencia, se espera una gran participación de los atletas que radican en la región y en el norte del país. (Archivo)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

Este viernes se cierran los registros para poder inscribirse en la XXI de la Gran Carrera Nacional 10 K de Grupo SIMSA, que se realizará el próximo domingo a primera hora en la ciudad.

En los diferentes centros para poder tramitar su participación, quedaban los últimos folios disponibles, de los mil 500 que tiene como cupo esta competencia, que tendrá su banderazo de salida, en punto de las 07:00 horas.

Y es que el legendario atleta lerdense Martín Rodríguez Flores, quien fue el mejor lagunero en la primera edición de esta carrera, en el ya lejano 2002, cuando ocupó la tercera posición general con 30 minutos y 29 segundos, detrás de los kenianos Jackson Kipngok (29:19) y Kefah Keraro (30:20), será una de las personalidades que realizarán el disparo de apertura.

Rodríguez Flores ha dejado un legado muy grande en el atletismo lagunero. Hoy en día se desempeña como entrenador de atletas de alto rendimiento en La Laguna, es acreditado por la SICCED de nivel 6. Sólo 20 entrenadores en todo México han obtenido esta acreditación, a este nivel, estos certificados están avalados por la CONADE y la SEP.

Cabe recordar que las últimas inscripciones continúan abiertas y a punto de llenarse el cupo de participantes, que además, siempre y cuando completen su recorrido de 10 kilómetros, podrán llevarse de regalo uno de los tres viajes a Cancún, Puerto Vallarta o Mazatlán, con todos los gastos pagados para dos personas.


Los registros tienen un costo de 250 pesos por corredor y se realizan con “Yayo” en el Bosque, Tiendas Innova Sport y en línea en la página web www.carrerasmx.com.mx La entrega de números y playeras, será el sábado de 11:00 a 17:00 horas en la tienda deportiva de Hipermart Independencia. El paquete del participante incluye playera dry fit, chip, medalla y kit sorpresa, además que contarán con todos los servicios disponibles, como el de seguridad vial, servicio médico, sanitarios y guardarropa.


Los abastecimientos se ubicarán cada dos kilómetros, mientras que en la META, recibirán un kit de recuperación completo.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: carreras Carrera 10 K SIMSA

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Como en cada edición de esta competencia, se espera una gran participación de los atletas que radican en la región y en el norte del país. (Archivo)



      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410169

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx