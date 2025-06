Cierra madre de familia Palacio de Justicia y calles del Centro de Gómez Palacio; exige destitución de jueces

Por segundo día consecutivo pero esta vez a mayor escala, Fabiola Sifuentes, madre de la menor cuyo presunto violador fue puesto en libertad, se plantó frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio acompañada por la colectiva Víboras del Desierto, quienes cerraron el inmueble así como las vialidades de los alrededores.

Con cinta canela, los manifestantes cerraron el edificio, así como el paso de la avenida Morelos, además de la avenida Independencia, desde la Hidalgo hasta la Morelos, y la calle Centenario esquina con la misma avenida.

En la cinta colocaron carteles con las leyendas: “13 y violador lo dejan libre, Justicia para Dana”, “Alejandro N. violador”, entre otras las cuales están acompañadas por fotografías del presunto agresor.

Esta vez el reclamo de Fabiola, es la destitución de los tres jueces que concedieron la libertad del presunto agresor de su hija, de entonces 13 años de edad.

“Ayer me metieron con un magistrado pero la verdad no tengo confianza y pues la verdad hasta que no destituyan a esos jueces y pongan a unos que sean especializados en la materia de niños, niñas y adolescentes… seguiré en lo mismo aquí estaremos hasta que nos hagan caso”, dijo la madre de familia.