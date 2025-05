Cierra campaña Omar Castañeda con multitudinario evento en Gómez Palacio

Con un evento masivo realizado en pleno corazón de la ciudad, Omar Castañeda, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, llevó a cabo este sábado su cierre de campaña, acompañado por miles de simpatizantes, agrupaciones musicales de renombre y líderes del partido naranja.

Fue en punto de las 17:00 horas cuando comenzaron a congregarse cientos de personas sobre la avenida Madero, esquina con Paseo Independencia, justo frente a la Presidencia Municipal, donde se instaló un templete para recibir a los asistentes y a las personalidades políticas que respaldan el proyecto de Castañeda.

El ambiente fue animado por agrupaciones musicales como La Firma, Mi Barrio Colombiano, La Mera Vena, Grandeza y Renacido, quienes pusieron ritmo y emoción a la jornada que se prolongó hasta entrada la noche.

Entre los asistentes destacaron figuras nacionales de Movimiento Ciudadano como Jorge Álvarez Máynez, Coordinador Nacional del partido, así como legisladores, dirigentes estatales y municipales, empresarios, deportistas y líderes sociales. Todos coincidieron en señalar que Gómez Palacio atraviesa un momento decisivo y que el proyecto encabezado por Castañeda representa una oportunidad real de cambio.

Fue precisamente Máynez quien, en punto de las 20:00 horas, tomó la palabra ante una multitud que ondeaba banderas naranjas y coreaba “¡Presidente, presidente!”. En su intervención, el dirigente nacional afirmó que “hoy solamente hay dos opciones en Gómez Palacio: que regrese la corrupción que gobernó con Marina Vitela o que haya un cambio 100% lagunero”, además de manifestar su total respaldo a Castañeda.

Posteriormente, el candidato de Movimiento Ciudadano ofreció un discurso cargado de emotividad, compromiso social y críticas directas a sus adversarios políticos.

“Este momento que vivimos, familia, no es un momento cualquiera, no es una elección cualquiera y no es una elección ni siquiera entre partidos. Es un momento decisivo en la vida de todas y de todos los jóvenes gómezpalatinos”, expresó ante los aplausos de los asistentes.