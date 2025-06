Ciencias Biológicas de UJED Gómez Palacio destaca en foro académico internacional

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) campus Gómez Palacio, tuvo una destacada participación en la 72 reunión anual de la Southwestern Association of Naturalists (SWAN) celebrada en Albuquerque, Nuevo México. Este evento, se tradujo en importantes reconocimientos y nuevas oportunidades de vinculación académica para estudiantes e investigadores.

La Asociación de Naturalistas del Suroeste se fundó en mayo de 1953 para promover el estudio de campo de plantas y animales (vivos y fósiles) en el suroeste de Estados Unidos, México y Centroamérica, y para apoyar las actividades científicas de sus miembros.

Sara Isabel Valenzuela Ceballos, académica de la FCB, dijo que este tipo de foros permiten compartir resultados de investigación y recibir retroalimentación por parte de especialistas internacionales, fortaleciendo la colaboración científica y elevando la calidad de los trabajos realizados. “La participación en congresos como el SWAN representa para los estudiantes la culminación de un proyecto de investigación y la posibilidad de continuar una línea de trabajo en colaboración con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales”, explicó.

Entre los trabajos presentados destacaron los de Luis Salvador Rodríguez Aguilar y Gael Antonio Guzmán Meraz, estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Ecología, quienes, bajo la dirección del maestro en Ciencias Ernesto Becerra López, expusieron el estudio “Landscape characterization of Trachemys gaigeae in the Nazas River”.

Por su parte, Erson Alfredo Castañeda Méndez, estudiante de Maestría, presentó el trabajo “Presencia de agentes microbianos en Agave pintilla, A. nickelsiae, A. duranguensis y A. tequilana en un SIT”, bajo la tutoría de la doctora Gisela Muro Pérez.

En el ámbito docente, el maestro en Ciencias Ernesto Becerra presentó la investigación “Post-orbital spot color characterization of the Nazas slider (Trachemys gaigeae)”, mientras que la maestra en ciencias Sara Isabel Valenzuela Ceballos participó con el estudio “Population density of three critically endangered endemic turtles of the Cuatro Ciénegas protected area in Mexico”, parte de su formación doctoral en el programa de Ciencias en Biodiversidad y Ecología. Este trabajo es codirigido por el doctor Miguel Borja, del Laboratorio de Herpetología, y el doctor Ricardo Canales, de la FCB-UANL, y fue merecedor del Premio Howard McCarley, destinado a proyectos enfocados en la biota del suroeste de Estados Unidos, México y Centroamérica.

Asimismo, el doctor Juan Miguel Borja Jiménez amplió la visibilidad de la investigación genética desarrollada en la institución al presentar “From genes to proteins: exploring the molecular basis of venom variation in the Crotalus molossus complex”.

Uno de los momentos más significativos para la delegación de la UJED fue la obtención del Premio Estudiantil Bruce Stewart, que apoya la asistencia al congreso cuando se celebra fuera del país de residencia. Este reconocimiento fue otorgado a los estudiantes Gael Antonio Guzmán Meraz, así como a los académicos Ernesto Becerra y Sara Valenzuela, como muestra del alto nivel de sus trabajos.