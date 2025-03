Ciberdelincuentes usan apps y correos falsos para robar identidad

¿Tienes antivirus en tu teléfono? ¿Sabías que debes cambiar las contraseñas cada mes? Wolfgang Erhardt Varela, vocero Nacional de Buró de Crédito, explicó que los delincuentes están personalizando la forma en que nos atacan dependiendo de nuestro perfil y edad. Por ejemplo, a las personas jóvenes, esas generaciones están conectadas en línea a mucho tiempo, por lo que la delincuencia invierte en crear anuncios en internet, ofertas de productos y servicios, algunos a crédito o dando crédito directo. Normalmente son publicaciones falsas que solamente buscan captar la atención para que de forma voluntaria les des tus datos.

"Lo que va a pasar es que se van a robar tu identidad y te van a meter en problemas sacando documentos oficiales a tu nombre o créditos que el delincuente no va a pagar, en lo que genera un mal historial crediticio, tendrías que ingresar una reclamación con nosotros. Son gratis dos veces al año, pero tardan hasta 29 días naturales máximo, por ley, en ser resueltos", dijo.

También han creado muchas aplicaciones que se pueden encontrar en cualquier tienda de apps que prometen dar crédito, pero suponiendo que sí te lo den, serían créditos más caros, son informales, entonces la Condusef no te podría defender en en caso de tener un problema. Además, estos créditos podrían cobranza muy agresiva, pues hay casos donde balean las viviendas para "invitarles" a pagar.

"Pero hay otras aplicaciones donde definitivamente no te van a prestar. Quieren captar tus datos y al descargar la aplicación y usarla también podrías estar dando permisos para que el delincuente tenga acceso a todo lo que tienes en el teléfono: contactos, videos, fotografías, documentos y lo que guardes ahí. Entonces te podrían extorsionar a ti y a la gente que conoces. La invitación sería entrar a la página web de la Condusef", indicó.

Mencionó que el portal cuenta con un apartado del Sipres, que es un registro de las empresas que sí están reguladas en México. Recordó que si te ofrecen un crédito que no checa Buró es una mala señal, ya que Buró de Crédito solamente trabaja con empresas reguladas en México y empresas que sí existen. Entonces, eso sería el primer filtro.

Erhardt Varela refirió que, para quienes son generación X, mayores de 40 años, el ataque de los ciberdelincuentes sería por correo electrónico, con ciertos picos durante el año, como el que viene en abril con la Declaración Anual del SAT, donde se les va a informar que tienen un adeudo fiscal o un problema con tu firma electrónica o similar y como hay un límite para presentar esta información, las personas toman acciones de inmediato, caen en la trampa y dan sus datos.

"Yo invitaría a las personas a que, no importa la oferta o la urgencia del mensaje, siempre dudemos, acerquémonos a la entidad que dice estar ofertando o que te esté informando de un problema que tú tienes para verificar, primero, si hay un problema", comentó.

El vocero del Buró de Crédito señaló que con la gente de la tercera edad, la tendencia es que les van a llamar por teléfono o enviar un mensaje, puede ser SMS o un WhatsApp. También les ofrecen cosas o los quieren asustar. Y es una población muy vulnerable, especialmente porque los mensajes o las llamadas parecen ser reales.

"Muchísimo cuidado con el manejo de nuestras redes sociales como el WhatsApp, valdría la pena que compremos un buen antivirus para todos nuestros dispositivos, en los teléfonos casi nadie tiene antivirus, pero ahí hacen sus compras, transferencias, entonces valdría la pena y también recomendarle a la gente que cambie todas sus contraseñas una vez al mes, por lo menos, con 14 caracteres alfanuméricos de longitud, mínimo", recomendó.

Otro consejo es revisar el reporte de crédito para verificar que no hayamos sido víctimas de robo entidad, si un crédito no reconocido ingresar la reclamación correspondiente, dos al año son gratis, y asumir que el delincuente lo va a hacer de nuevo. Entonces, se puede pedir el bloqueo del reporte, para que las entidades que prestan no lo puedan consultar y al no ser consultable el documento, no se pueden abrir nuevos créditos.