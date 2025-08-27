Cibad Hernández: quién es la nueva pareja de Alicia Villarreal

Alicia Villarreal sorprendió a todos sus seguidores, luego de confirmar que mantiene una relación con Cibad Hernández, creador de contenido once años menor que ella.

A pesar de que los rumores ya existían, fue una serie de reels que subió Hernández, la que confirmó la relación entre la cantante de 53 años y el tiktoker de 42, quienes presumieron su amor con un tatuaje en conjunto con la leyenda "C8217" ; pero ¿quién es Cibad Hernández y a qué se dedica?

¿Quién es la nueva pareja de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal, es creador de contenido, pero también se sabe que estudio Derecho, se ha desempeñado como locutor y conferencista en temas de superación personal.

La nueva pareja de la “güerita consentida” es popular en redes sociales por crear contenido con mensajes motivacionales para mujeres que recientemente han salido de una relación amorosa.

El creador de contenido suma 4.4 millones de seguidores en TikTok y más de 1 millón de seguidores en Instagram. En donde no dudo en presumir a la cantante mexicana. Gesto al que la cantante respondió en sus historias de Instagram con el siguiente mensaje:

"Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar, y si les comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo. Ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo."

El anuncio de la relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández se da a tan solo unas semanas de que la cantante firmará su divorcio con Cruz Martínez, a quien denunció por violencia doméstica.

La noticia del nuevo romance ha emocionado a los seguidores de la intérprete de éxitos como Te Aprovechas, Solo Contigo y Te quedo grande la Yegua; quienes en la publicación celebraron la nueva relación con mensajes como “Llévala a la una por nosotros”, “Yeyy !!! Guerita te mereces eso y mucho!!!”.