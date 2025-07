Chumel Torres lanza dura crítica a políticos que se pronunciaron por la muerte de Ozzy Osbourne | VIDEO

El pasado 22 de julio, el mundo del heavy metal y la música en general perdió a una de sus leyendas más icónicas: Ozzy Osbourne. El vocalista de Black Sabbath, conocido como el "Príncipe de las Tinieblas", falleció dejando un vacío en el panorama musical.

En este contexto, diversas figuras incluyendo políticos mexicanos, expresaron su pesar por la muerte del artista. Entre ellos se destacó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, quien compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. En ella, publicó una fotografía junto a Osbourne, tomada durante el concierto que el músico británico ofreció en el Foro Sol en 2018, acompañada de un mensaje de despedida que decía: “El 5 de mayo del 2018 el gran Ozzy Osbourne estuvo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Esta foto es el tesoro metalero más valioso que tengo. Gracias. Aunque ya no esté, nunca morirá”.

Además, la cuenta oficial de la Cámara de Diputados emitió una esquela en nombre de Gutiérrez Luna, expresando su pésame por el fallecimiento del cantante, destacando su legado como pionero del heavy metal y su influencia trascendental en la música.

Por si fuera poco, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión también rindió un homenaje al músico británico, dedicándole un minuto de aplausos. El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión, fue quien lideró este acto, explicando que se hizo a petición de Gutiérrez Luna. “No hay duda de que, más allá de las diferencias políticas, esta soberanía también tiene metaleros y metaleras. Larga vida a Ozzy Osbourne”, dijo Noroña durante el homenaje.

¿Qué dijo Chumel Torres respecto a las condolencias de los políticos mexicanos hacia Ozzy Osbourne?

La reacción de estas figuras ante la muerte de Ozzy Osbourne no pasó desapercibida para Chumel Torres, quien no tardó en hacer una feroz crítica al respecto. Para él, lo ocurrido fue una demostración más de lo desconectados que están muchos políticos de la realidad y los intereses del pueblo.

“Yo creo que voy a tener que dar terapia a los políticos, güey, porque esto sí es inconcebible”, comenzó diciendo. Para Torres, el hecho de que figuras como Gutiérrez Luna y Noroña se sumaran a las condolencias de Ozzy Osbourne le pareció completamente ridículo. “Me encanta porque de repente todos son fans. Todos somos fans de Ozzy. O sea, hay que estar muy idiota para no respetar a Ozzy y a Black Sabbath”, agregó con sarcasmo.

El creador de contenido también citó una frase de Ozzy Osbourne: "I don't like politicians. Politicians are the biggest liars in the world" ("No me gustan los políticos. Los políticos son los mayores mentirosos del mundo"), expresando su incomodidad con la actitud de los legisladores. Según él, en lugar de estar ocupados en cuestiones más urgentes y relevantes para el país, los políticos se estaban tomando un “minuto de aplausos” por la muerte de un músico.

Torres fue más allá, y con tono irónico, aconsejó a los políticos: “No hagan cosas para caer bien. Sé político, sé odiado. No caes chido, y ese es el precio que hay que pagar”, refiriéndose directamente a Gutiérrez Luna.

Finalmente, mostró su frustración al pensar que estos actos de homenaje a Osbourne solo buscaban mejorar la imagen de los políticos: “¡Déjenle a Ozzy en paz! No caen bien. ¡Son unos fans de closet!”, concluyó en su crítica.