Christian Nodal niega haber probado la comida de Ángela Aguilar | Video

Ángela Aguilar reveló recientemente en entrevista con Pati Chapoy que siempre lleva su parrilla a donde va para cocinarle a su esposo, Christian Nodal, sus platillos favoritos. Sin embargo, en una entrevista pasada con "El Terrible", conductor del programa de radio 97.9 en Los Ángeles que se ha vuelto viral en Tik Tok, el cantante mexicano negó haber probado la comida fuerte que su esposa prepara.

Christian Nodal explicó que, aunque Ángela Aguilar ha cocinado para él, solo ha probado un platillo sencillo que describió como “blanquillos con salsa”, lo que algunos interpretan como huevos o frijoles. “Comida no me ha tocado”, afirmó, dejando claro que no ha tenido la oportunidad de disfrutar los platillos principales de Ángela.

Aunque estas declaraciones son de tiempo atrás, siguen generando conversación en redes sociales, donde sus seguidores comentan sobre la dinámica de la pareja.

Por otro lado, Christian Nodal enfrenta una disputa legal con su disquera Universal Music, acusaciones que han mantenido al cantante en la mira dentro y fuera del ámbito musical.

Las declaraciones de Ángela y Christian continúan dando de qué hablar mientras sus seguidores están atentos a cada detalle de su relación.