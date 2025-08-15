Espectáculos COLUMNAS Famosos La Casa de los Famosos México Taylor Swift Christian Nodal

Christian Noda

Christian Nodal evita millonaria demanda en Colombia

Christian Nodal evita millonaria demanda en Colombia

Christian Nodal evita millonaria demanda en Colombia

EL UNIVERSAL

En medio del revuelo por sus declaraciones sobre Ángela Aguilar, Christian Nodal recibió una buena noticia: un juez de Bogotá resolvió a su favor una demanda millonaria por presunto incumplimiento de contrato.

En 2022, la empresa colombiana Alive Production, encabezada por el empresario Alan Acosta, acusó al cantante de cancelar un show y exigía el pago de 2,5 millones de dólares. Sin embargo, el juez desechó la querella por falta de pruebas. "Christian Nodal no debe ninguna cifra económica en Colombia", afirmó Miguel Ángel Morales, abogado del intérprete, durante una entrevista con "Ventaneando".

Lejos de cerrarse el caso, el conflicto dio un giro. Ahora, el equipo legal de Nodal, y su padre, Jaime González, exige que la empresa pague 2 millones de dólares por presentaciones realizadas en Colombia y otras plazas de Sudamérica

"Como equipo de abogados continuamos defendiendo los intereses del artista para limpiar su imagen, su buen nombre, pero además para lograr el reconocimiento y el pago de las obligaciones por las presentaciones que él sí realizó y no se le han pagado", señaló Morales.



El abogado aseguró que la promotora atraviesa problemas financieros y habría usado la controversia para ganar notoriedad y evitar liquidar la deuda.


Pese al conflicto, Nodal planea volver a Bogotá en 2025 con un espectáculo especial. "Muy contento de poder compartir con su público no solamente colombiano, sino latino", agregó Morales.


En la demanda inicial, Alive Production aseguraba que el cantante firmó un acuerdo para devolver el dinero y asumir posibles daños por la cancelación del show, programado para el 26 de marzo de 2022 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Además, señalaban que la cancelación les había generado pérdidas significativas.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Christian Nodal

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Christian Nodal evita millonaria demanda en Colombia


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406784

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx