Choque por alcance en el puente plateado deja daños materiales

El tráfico se tornó lento durante varios minutos debido a las maniobras de auxilio y retiro

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este viernes se registró un accidente vial sobre el bulevar Miguel Alemán, a la altura del puente plateado, en el límite entre Gómez Palacio, Durango, y Torreón, Coahuila, dejando como saldo daños materiales y afectaciones temporales en la circulación.

El percance ocurrió alrededor de las 16:20 horas, cuando un automóvil Chevrolet Sonic, color plata, conducido por María Guadalupe, de 29 años, circulaba en dirección de poniente a oriente rumbo a Torreón. Al llegar al tramo del puente, impactó por alcance a una camioneta Ford F-150 color blanco, manejada por Ana María, de 34 años.

Como consecuencia, el automóvil presentó daños en el faro izquierdo, mientras que la camioneta registró afectaciones menores en la parte trasera.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención a las personas involucradas, quienes sólo presentaron golpes leves y no requirieron traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio realizaron labores de abanderamiento y control del tráfico, el cual se tornó lento durante varios minutos debido a las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos.


Una grúa se encargó de trasladar las unidades al corralón municipal, donde permanecerán hasta que se deslinden responsabilidades. Posteriormente, la circulación se restableció de manera normal.






               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: accidentes viales choque Puente Plateado Gómez Palacio

               


Choque por alcance en el puente plateado deja daños materiales


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
