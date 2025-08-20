Choque múltiple en Gómez Palacio deja diversos daños materiales

Policiaca Accidentes Viales Policiaca Saltillo Seguridad Pública Fallecimientos

EL SIGLO DE TORREÓN

Durante la tarde este miércoles se registró un accidente múltiples en la ciudad de Gómez Palacio donde participaron dos camionetas y un vehículo compacto.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 horas sobre los carriles laterales del bulevar Ejército Mexicano, con orientación de Lerdo a Torreón, a un costado del puente vehicular Tlaualilo, a la altura de la calle Malvas de la colonia Primavera.

La unidad señalada como responsable es una camioneta Great, modelo 2025, color blanco, cuyo chofer se identificó como Daniel de 30 años de edad.

Dicha unidad se impactó en la parte posterior de un Chevrolet Beat, modelo 2019, también color blanco, conducido por José Alonso de 39 años.

Tras el contacto, dicha unidad se proyectó al frente y chocó contra una pick up RAM 2500, modelo 2003, también blanca, misma que era tripulada por Alejandro de 35 años.


De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad y de rescate de la ciudad por medio de múltiples llamadas telefónicas al sistema estatal de emergencias 911.


No se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.


Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad municipal.


Las tres unidades siniestradas fueron depositadas en un corralón de la ciudad, donde permanecerán bajo el resguardo del municipio.


Finalmente, el caso fue tunado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.




               
               


               

               
               

               
               
               
