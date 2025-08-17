Choque entre dos autos deja una mujer lesionada, el caso fue turnado al juez

Durante los primeros minutos de este domingo se registró un accidente vehicular en la colonia Nuevo Torreón, donde una mujer resultó con lesiones leves.

El hecho ocurrió en la confluencia de la avenida Matamoros y la calle Julio Rodríguez Sánchez, cuando dos automóviles que circulaban por la zona se vieron involucrados en un choque por alcance. De acuerdo con los reportes de vialidad, uno de los conductores frenó de manera inesperada para respetar la señal de alto, situación que provocó que la unidad que venía detrás no lograra detenerse a tiempo.

Derivado del impacto, la copiloto de uno de los vehículos terminó con golpes que ameritaron atención médica. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron de inmediato y trasladaron a la afectada a una clínica local, donde se reporta fuera de peligro.

El percance dejó además daños materiales en ambos automóviles. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento, y peritos del Tribunal de Justicia Municipal elaboraron el croquis correspondiente y pusieron el caso al juez calificador, con el fin de deslindar responsabilidades.