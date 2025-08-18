Choque entre camionetas deja daños materiales en la carretera Torreón-San Pedro

La tarde de este lunes, alrededor de las 17:10 horas, se registró un aparatoso accidente vial sobre la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del fraccionamiento Los Azulejos, el cual dejó como saldo únicamente daños materiales y una persona con lesiones leves.

El percance involucró a una camioneta Ford F-150 de color negro y a una camioneta tipo estaquitas en color blanco, propiedad de la empresa Minisplit Prime. Ambas unidades circulaban en dirección de Torreón hacia San Pedro cuando, según las primeras versiones, el conductor de la pick up negra viajaba a exceso de velocidad y terminó impactándose contra la camioneta de trabajo por alcance.

Tras el fuerte choque, la camioneta Ford resultó con severos daños en la parte frontal y, debido a la fuerza del impacto, se proyectó contra el camellón central, quedando detenida en el carril contrario, con dirección hacia Torreón. En tanto, la camioneta de la empresa presentó daños menores, pero logró mantenerse sobre la vialidad.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al conductor de la F-150, mismo que presentó heridas leves ocasionadas por fragmentos de vidrio. Fue vendado en el sitio y no requirió traslado hospitalario.

Agentes de Tránsito y Vialidad acudieron para tomar conocimiento del hecho, abanderar la zona y ordenar el retiro de las unidades mediante una grúa, con el fin de restablecer la circulación que se vio afectada por varios minutos.

Finalmente, las autoridades señalaron que el caso será turnado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades correspondientes.