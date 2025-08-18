Policiaca Saltillo Accidentes viales Accidentes Fallecimientos Policiaca

Choque entre camión de pasajeros y tren deja un lesionado en Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este lunes se registró un aparatoso accidente ferroviario sobre el bulevar Rodríguez Triana, a la altura del puente de Ferromex en la colonia Cuca Orona, donde un camión de pasajeros se impactó contra una locomotora.

El percance ocurrió alrededor de las 14:22 horas, cuando el camión de la marca Mercedes Benz de color blanco número 39 de la ruta Panteones–Dalias, conducido por Kevin Emiliano, de 21 años de edad, perdió el control debido a una presunta falla en el sistema de frenos.

El camión derribó a su paso un portón del muro de contención y terminó chocando contra un tren de Ferrocarriles de México (Ferromex) que transitaba en ese momento.

El joven conductor quedó prensado dentro del camión, aunque permanecía consciente al momento de ser rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil. Tras ser estabilizado por los paramédicos de Cruz Roja, fue trasladado a las instalaciones de la Clínica número 16 del IMSS para recibir atención médica especializada, presentando a su ingreso múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.


En la emergencia participaron también elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y peritos viales del Tribunal de Justicia Municipal, quienes aseguraron la zona y revisaron la unidad para descartar riesgos por fugas de combustible.




De acuerdo con las autoridades, la causa probable del accidente fue la falla mecánica en el sistema de frenos del camión.


Las investigaciones continúan a cargo de peritos de tránsito y de la Fiscalía General del Estado.


Finalmente el camión fue retirado del lugar y depositado en las instalaciones del corralón donde permanecerá bajo resguardo hasta que se deslinde la responsabilidad y se cumpla con el pago de los daños materiales.


               
               


               

               
               

               
               
               
