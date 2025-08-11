Choque entre autos deja uno volcado, sin heridos reportados

Un fuerte accidente vial, que incluyó la volcadura de una de las unidades involucradas, dejó como saldo daños materiales estimados en 80 mil pesos.

El accidente sucedió la tarde de este lunes, a la altura del fraccionamiento Fovissste La Rosita, en Torreón.

El percance ocurrió alrededor de las 12:05 horas en la intersección de la calzada Saltillo 400 y el andador del Papagayo.

Las unidades involucradas fueron un vehículo MG color blanco, modelo 2022, conducido por Ruth del Carmen, de 47 años de edad y un auto de la marca Hyundai i10, también blanco, modelo 2022, manejado por Jonathan de 24 años.

De acuerdo con el informe de los agentes de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, la conductora del vehículo MG circulaba sobre la calzada Saltillo 400 en dirección al norte y metros antes de llegar al andador del Papagayo, giró hacia la derecha, perdiendo el control y chocando contra el Hyundai, que se encontraba momentáneamente detenido.

El impacto provocó que el MG volcara sobre su costado izquierdo, generando cuantiosos daños en ambas unidades.

Elementos de Tránsito y Vialidad se encargaron de las diligencias correspondientes y hasta el lugar arribaron elementos del cuerpo de bomberos, Protección Civil, paramédicos de Cruz Roja y los agentes de peritos.

Del accidente no se reportaron lesionados y ambos autos fueron removidos con apoyo de una grúa y depositados en las instalaciones del corralón donde permanecerán hasta que se deslinde la responsabilidad.