Policiaca Agresiones Detenidos Accidentes viales Fallecimientos Gómez Palacio

Accidentes viales

Choque entre autos deja uno volcado, sin heridos reportados

Choque entre autos deja uno volcado, sin heridos reportados

Choque entre autos deja uno volcado, sin heridos reportados

EL SIGLO DE TORREÓN

Un fuerte accidente vial, que incluyó la volcadura de una de las unidades involucradas, dejó como saldo daños materiales estimados en 80 mil pesos.

El accidente sucedió la tarde de este lunes, a la altura del fraccionamiento Fovissste La Rosita, en Torreón.

El percance ocurrió alrededor de las 12:05 horas en la intersección de la calzada Saltillo 400 y el andador del Papagayo.

Las unidades involucradas fueron un vehículo MG color blanco, modelo 2022, conducido por Ruth del Carmen, de 47 años de edad y un auto de la marca Hyundai i10, también blanco, modelo 2022, manejado por Jonathan de 24 años.



De acuerdo con el informe de los agentes de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, la conductora del vehículo MG circulaba sobre la calzada Saltillo 400 en dirección al norte y metros antes de llegar al andador del Papagayo, giró hacia la derecha, perdiendo el control y chocando contra el Hyundai, que se encontraba momentáneamente detenido.


El impacto provocó que el MG volcara sobre su costado izquierdo, generando cuantiosos daños en ambas unidades.


Elementos de Tránsito y Vialidad se encargaron de las diligencias correspondientes y hasta el lugar arribaron elementos del cuerpo de bomberos, Protección Civil, paramédicos de Cruz Roja y los agentes de peritos.


Del accidente no se reportaron lesionados y ambos autos fueron removidos con apoyo de una grúa y depositados en las instalaciones del corralón donde permanecerán hasta que se deslinde la responsabilidad.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Accidentes viales

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Choque entre autos deja uno volcado, sin heridos reportados


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405693

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx