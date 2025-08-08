Policiaca Accidente vial Policiaca Seguridad FALLECIMIENTOS INCENDIOS

Choque entre automóvil y tractocamión en el bulevar Ejército Mexicano deja solo daños materiales

EL SIGLO DE TORREÓN

La mañana de este viernes, en punto de las 10:40 horas, se registró un accidente vehicular que generó una considerable movilización de los cuerpos de seguridad y auxilio en el municipio de Gómez Palacio, luego de que un automóvil compacto y un tractocamión protagonizaran un percance por corte de circulación sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura del acceso hacia el bulevar Fundadores, una zona caracterizada por su intenso flujo vehicular.

De acuerdo con el parte informativo preliminar, el primer vehículo involucrado corresponde a un Nissan March de color blanco, conducido por Roberto, de 45 años de edad, quien, según versiones recabadas en el lugar, se desplazaba por el citado corredor vial y, al intentar incorporarse hacia el bulevar Fundadores, presuntamente invadió el carril de circulación del segundo vehículo implicado: un tractocamión Kenworth, igualmente de color blanco, que era maniobrado por Gerardo, de 55 años de edad.

La maniobra imprudente derivó en un fuerte impacto lateral que, por fortuna, no dejó personas lesionadas de gravedad, aunque si dejó graves daños materiales en la puerta trasera del vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de manera inmediata para brindar atención prehospitalaria a los conductores, corroborando que ambos presentaban únicamente golpes menores y que no era necesario su traslado a un centro hospitalario.

En el lugar también se hicieron presentes agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad, quienes procedieron a delimitar el área para evitar un congestionamiento mayor, así como a levantar el acta correspondiente.


Posteriormente, con el apoyo de una grúa, ambas unidades fueron retiradas y trasladadas a un corralón municipal, donde quedarán bajo resguardo preventivo hasta que se deslinden de manera oficial las responsabilidades legales derivadas del incidente.






               
               


               

               
               

               
               
               
ID: 2405008

      


