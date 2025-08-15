Policiaca SEGURIDAD ACCIDENTES VIALES INCENDIOS NARCOMENUDEO HOMICIDIOS

Choque entre automóvil y motocicleta deja daños materiales en la colonia 5 de Mayo de Gómez Palacio

Los vehículos involucrados fueron retirados con apoyo de una grúa y enviados a un corralón municipal

EL SIGLO DE TORREÓN

La noche del pasado jueves se registró un aparatoso accidente vial en la colonia 5 de Mayo de Torreón, el cual dejó como saldo daños materiales y dos personas lesionadas, aunque ninguna requirió traslado hospitalario.

El percance ocurrió alrededor de las 20:38 horas en la intersección de la avenida General Ignacio Zaragoza y la avenida General Francisco Villa.

De acuerdo con los primeros peritajes, un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, conducido por Juan Javier, de 38 años, circulaba sobre la avenida Francisco Villa en dirección de sur a norte. Al llegar al cruce con Ignacio Zaragoza, el conductor realizó una maniobra prohibida para dar vuelta a la izquierda, sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que invadiera el paso de una motocicleta Honda, color azul con negro, manejada por Jesús, de 33 años, que circulaba en sentido contrario, de norte a sur.

La motocicleta impactó contra el costado del vehículo, generándose así el hecho vial. Testigos reportaron de inmediato la colisión al sistema de emergencias, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento de los hechos, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a ambos conductores y brindaron atención en el sitio, descartando la necesidad de trasladarlos a un hospital.

Los vehículos involucrados fueron retirados con apoyo de una grúa y enviados a un corralón municipal, donde permanecerán bajo resguardo hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.




               
               


               

               
               

               
               
               
