Choque en el fraccionamiento Miravalle de Gómez Palacio deja daños materiales

Durante el pasado lunes se registró accidente vial en el fraccionamiento Miravalle de la ciudad de Gómez Palacio que dejó como saldo solo daños materiales.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas en el cruce del bulevar Fundadores y la calzada División del Norte de dicho sector habitacional.

Uno de los vehículos involucrados es una camioneta de la marca Hyundai, línea Tucson, modelo 2012, color gris, con láminas de identificación de la organización de Onappafa, misma que era conducida por Ana Isabel de 29 años de edad.

La unidad se impactó contra una pick up de la marca Volkswagen, línea Saveiro, modelo 2016, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, cuchi chofer se identificó como Miguel Ángel de 53 años de edad.

Testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

No se reportaron, pero más lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

Los vehículos siniestrados fueron retirados del lugar con la ayuda de una grúa y depositados en un corralón de la ciudad para su resguardo.

Será la autoridad competente la que se encargará de deslindar las responsabilidades y de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.