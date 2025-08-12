Policiaca Accidentes viales Incendios Narcomenudeo Policiaca Fallecimientos

Accidentes viales

Choque en el fraccionamiento Miravalle de Gómez Palacio deja daños materiales

Choque en el fraccionamiento Miravalle de Gómez Palacio deja daños materiales

Choque en el fraccionamiento Miravalle de Gómez Palacio deja daños materiales

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Durante el pasado lunes se registró accidente vial en el fraccionamiento Miravalle de la ciudad de Gómez Palacio que dejó como saldo solo daños materiales.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas en el cruce del bulevar Fundadores y la calzada División del Norte de dicho sector habitacional.

Uno de los vehículos involucrados es una camioneta de la marca Hyundai, línea Tucson, modelo 2012, color gris, con láminas de identificación de la organización de Onappafa, misma que era conducida por Ana Isabel de 29 años de edad.

La unidad se impactó contra una pick up de la marca Volkswagen, línea Saveiro, modelo 2016, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, cuchi chofer se identificó como Miguel Ángel de 53 años de edad.

Testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


No se reportaron, pero más lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.


Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal.


Los vehículos siniestrados fueron retirados del lugar con la ayuda de una grúa y depositados en un corralón de la ciudad para su resguardo.


Será la autoridad competente la que se encargará de deslindar las responsabilidades y de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Accidentes viales Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Choque en el fraccionamiento Miravalle de Gómez Palacio deja daños materiales


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405887

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx