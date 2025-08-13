Choque en el Centro de Torreón deja daños por 75 mil pesos

Un aparatoso accidente vehicular registrado la mañana del miércoles en el sector Centro de Torreón dejó como saldo daños materiales calculados en aproximadamente 75 mil pesos, además de afectar la circulación por varios minutos en una zona de alto flujo vehicular.

El percance ocurrió alrededor de las 9:00 horas, en la intersección de la avenida Juárez y la calle Enrique Treviño, lugar donde convergen vehículos particulares, transporte público y repartidores.

En el accidente participaron un automóvil de la marca Nissan línea Sentra color plata modelo 2011, conducido por Bernabé de 71 años de edad, y una camioneta de la marca Dodge línea RAM 1500 color verde modelo 1998 manejada por Mario de 56 años de edad.

De acuerdo con el reporte de los agentes de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, el conductor del Nissan circulaba sobre la avenida Juárez en dirección de poniente a oriente y, al llegar al cruce con Enrique Treviño, se impactó contra el costado de la camioneta Dodge que se desplazaba por dicha calle. El golpe provocó que la RAM saliera proyectada hacia su costado derecho, terminando atravesada en medio de la vialidad e imposibilitando el paso de otros automovilistas.

Tras el percance, agentes de Tránsito y Vialidad acudieron de inmediato para abanderar la zona y desviar el flujo vehicular, mientras paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica a los conductores y pasajeros, quienes, a pesar de lo aparatoso del accidente, resultaron ilesos.

Peritos municipales realizaron el croquis correspondiente y tomaron las declaraciones de los involucrados, quienes aseguraron haber respetado su luz verde, por lo que será el Juez Vial quien determine la responsabilidad en las próximas horas.

Los vehículos, que presentaban daños considerables en la carrocería y sistema de suspensión, fueron retirados con apoyo de una grúa y trasladados al corralón oficial, donde permanecerán bajo resguardo hasta que el responsable cubra el pago de los daños y las sanciones correspondientes.

Vecinos y comerciantes del área señalaron que en este crucero son frecuentes los accidentes debido a la falta de precaución de los conductores y el exceso de velocidad, por lo que pidieron a las autoridades reforzar la vigilancia y mantenimiento de la señalización para prevenir futuros percances.