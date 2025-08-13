Policiaca Accidentes Viales Robos Detenidos Suicidios Policiaca

Accidentes Viales

Choque en el Centro de Torreón deja daños por 75 mil pesos

Choque en el Centro de Torreón deja daños por 75 mil pesos

Choque en el Centro de Torreón deja daños por 75 mil pesos

EL SIGLO DE TORREÓN

Un aparatoso accidente vehicular registrado la mañana del miércoles en el sector Centro de Torreón dejó como saldo daños materiales calculados en aproximadamente 75 mil pesos, además de afectar la circulación por varios minutos en una zona de alto flujo vehicular.

El percance ocurrió alrededor de las 9:00 horas, en la intersección de la avenida Juárez y la calle Enrique Treviño, lugar donde convergen vehículos particulares, transporte público y repartidores.

En el accidente participaron un automóvil de la marca Nissan línea Sentra color plata modelo 2011, conducido por Bernabé de 71 años de edad, y una camioneta de la marca Dodge línea RAM 1500 color verde modelo 1998 manejada por Mario de 56 años de edad.

De acuerdo con el reporte de los agentes de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, el conductor del Nissan circulaba sobre la avenida Juárez en dirección de poniente a oriente y, al llegar al cruce con Enrique Treviño, se impactó contra el costado de la camioneta Dodge que se desplazaba por dicha calle. El golpe provocó que la RAM saliera proyectada hacia su costado derecho, terminando atravesada en medio de la vialidad e imposibilitando el paso de otros automovilistas.

Tras el percance, agentes de Tránsito y Vialidad acudieron de inmediato para abanderar la zona y desviar el flujo vehicular, mientras paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica a los conductores y pasajeros, quienes, a pesar de lo aparatoso del accidente, resultaron ilesos.


Peritos municipales realizaron el croquis correspondiente y tomaron las declaraciones de los involucrados, quienes aseguraron haber respetado su luz verde, por lo que será el Juez Vial quien determine la responsabilidad en las próximas horas.


Los vehículos, que presentaban daños considerables en la carrocería y sistema de suspensión, fueron retirados con apoyo de una grúa y trasladados al corralón oficial, donde permanecerán bajo resguardo hasta que el responsable cubra el pago de los daños y las sanciones correspondientes.


Vecinos y comerciantes del área señalaron que en este crucero son frecuentes los accidentes debido a la falta de precaución de los conductores y el exceso de velocidad, por lo que pidieron a las autoridades reforzar la vigilancia y mantenimiento de la señalización para prevenir futuros percances.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Choque Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Choque en el Centro de Torreón deja daños por 75 mil pesos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406244

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx