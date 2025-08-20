Choque en bulevar Independencia termina con vehículo impactado contra farmacia en Torreón

La noche de este miércoles se registró un aparatoso accidente vial en la colonia La Estrella, a la altura del cruce de la calle Río Amazonas y bulevar Independencia, el cual dejó cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando un automóvil Chevrolet Corsa en color gris, conducido por Edwin Daniel, circulaba sobre el bulevar Independencia y al intentar incorporarse a la calle Río Amazonas realizando una vuelta en “U”, fue impactado por un Dodge Avenger en color blanco, manejado por Gerardo, quien se desplazaba también por el Independencia en dirección hacia la calzada Abastos.

Ambos conductores manifestaron a las autoridades tener luz verde en el semáforo al momento del impacto, situación que será determinada por los peritajes. Debido a la fuerza del choque, el Avenger salió proyectado varios metros hasta terminar estrellándose contra la entrada de una sucursal de Farmacias del Ahorro, ubicada sobre la calle Río Aguanaval, lo que ocasionó daños en la estructura de la puerta principal, además de severas afectaciones en la parte frontal del vehículo.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, así como personal de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. También arribaron paramédicos de la Cruz Roja, aunque tras la valoración se determinó que ninguno de los conductores presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios.

Ambas unidades fueron retiradas del lugar con apoyo de grúas y trasladadas al corralón municipal para su resguardo, en lo que se deslindan responsabilidades.