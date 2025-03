Chonchis y Rosy cumplen sueño de retomar sus estudios

Conchis Vázquez y Rosy Rubio son un ejemplo de tenacidad, valentía y superación, pues lograron concluir su preparatoria y continuarán con su formación profesional luego de pausar sus estudios y sus sueños para atender a sus hijos y por diversas circunstancias que no les permitieron realizarse profesionalmente.

Ambas son originarias del municipio de Francisco I. Madero, lugar donde aún las mujeres son oprimidas a causa del machismo que todavía afecta sobre todo al medio rural.

Además, fue en este municipio donde apenas en 2023 aterrizó un programa de Preparatoria Abierta, a través del programa Mujeres Echadas Pa’ Delante del gobierno del Estado, gracias a las gestiones de Yolanda Martínez Rosales, maestra de profesión y pieza clave para estos casos de éxito.

Y es que fue durante la pandemia del COVID-19 cuando Yolanda, acompañada por varios de sus estudiantes, realizaba visitas a diversas comunidades, donde las mujeres se acercaban manifestándoles su deseo de continuar con sus estudios para superarse. “Unas me decían: ‘yo no pude estudiar porque me casaron muy chiquita con el señor de la tiendita y quiero ser la primera mujer de mi familia en estudiar’”.

“Yo también quiero estudiar”, le decían otras madres de familia, de los jóvenes que se preparaban para concluir sus estudios. Fue entonces que decidió tocar puertas aquí y allá, hasta que la oportunidad se logró.

“Fui a Servicios Educativos en Torreón y en campaña con el gobernador (Manolo Jiménez), le hice la gestión y se abrió por primera vez el programa aquí en el municipio de Francisco I. Madero”, compartió la maestra Yolanda Martínez.

CONFORMAN PRIMER GRUPO

Fue entonces que comenzó con la promoción hasta que logró reunir a los primeros 40 alumnos, pues no solo fueron mujeres, sino también sus esposos quienes, en su afán de no dejarlas solas, también decidieron concluir sus estudios.

En noviembre de 2023, el primer grupo comenzó con su formación, y fue hasta 6 meses después que las primeras 30 personas lograron concluir con su educación media superior, mientras que 10 más estarían concluyendo a mediados de abril.

Será hasta que concluyan que se podrá abrir un nuevo grupo, ya que las llamadas y preguntas sobre cuándo se abrirá nuevamente no han parado de llegar a la Infoteca de la ciudad, donde se impartieron algunas clases.

Ahora, María Concepción Vázquez Crispín, “Conchis” para los amigos, de 52 años de edad, sueña con ser abogada y tratar casos relacionados con lo familiar, pues durante los últimos años trabajó en los sistemas DIF y en otras instituciones, ya que contaba con alguna preparación sobre Trabajo Social de los años 90.

“Yo siempre desee estudiar la prepa para terminar la licenciatura, pero por circunstancias difíciles no fue posible, pues tuve que empezar a trabajar y ya no me daba la oportunidad de estudiar”, compartió Conchis.

Pero ahora, sus hijos de 21 y 23 años son su principal motivación para alcanzar sus sueños.

“Tú puedes mamá, tú has logrado muchas cosas y puedes estudiar”.

No lo hizo sola, sino también Rosa Élida Rubio, quien fue su compañera de trabajo, y que, al igual que ella, pausó sus sueños por diversas circunstancias.

Rosy cuenta que, al terminar la secundaria, junto con un grupo de amigos, se inscribió a una preparatoria, pero solo duraron unos días y la mayoría decidió cambiarse, dejándola sola y sin ganas de seguir. Fue entonces que les comunicó a sus padres su deseo, por lo que la apoyaron, pero debía trabajar en el negocio familiar.

Con su afán de desmotivarla, la hacían trabajar largas jornadas, pero más que desmotivarla y hacerla regresar, el ganar dinero la alejó más y más de las aulas.

Ahora, a sus 48 años de edad, decidió concluir los estudios de nivel medio superior, pero no lo hizo sola. También contagió de ese deseo no solo a su hijo, sino a su nuera, quienes junto a ella concluyeron su formación.

Los tres también están decididos a continuar con su preparación profesional. Al igual que Conchis, Rosy sueña con estudiar Derecho para convertirse en abogada.

MOTIVACIÓN

Aunque ambas fueron blanco de comentarios machistas y envidias, no se desmotivaron, sino que les dieron más fuerzas para seguir preparándose.

Ambas comentaron que, si al terminar su formación profesional no les es posible ejercer, su satisfacción será el poder colgar en la pared de su hogar su título de licenciadas.

Es por ello que, en el marco del Día de la Mujer, establecido el 8 de marzo, su mensaje es: “Nunca es tarde, ser mujeres empáticas, más que nada que esas trabas que a veces nos ponen… uno mismo salir adelante, superarse a través del estudio, más que nada ahora que están perdidos los valores, empezar con nosotras mismas para poder cambiar al mundo, con acciones positivas… mujeres levantando a otras mujeres”.