Chocan tráileres cerca de la caseta de León Guzmán en Lerdo

Durante las primeras horas de este jueves 07 de agosto del 2025 se registró un choque por alcance entre dos tráileres en la ciudad de Lerdo, sobre la carretera de cuota.

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:15 de la madrugada sobre el kilómetro 215 + 200 de la autopista Gómez Palacio-Durango, muy cerca de la caseta de cobro de la localidad de León Guzmán.

El vehículo señalado como responsable es un tractocamión en color amarillo, el cual remolcaba una plataforma cargada con algunas tarimas de madera.

Dicha unidad se impactó en la parte posterior de una caja refrigerada de otro tráiler, la cual perdió el eje de las llantas traseras y terminó con múltiples daños.

Algunos automovilistas que circulaban por el lugar y observaron el accidente, de inmediato solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para revisar al chofer del tractocamión amarillo, del cual no se proporcionó mayor información, solo que resultó solo con algunos golpes leves que no requirieron hospitalización.

Presuntamente dicha persona dormitó al volante, lo que aunado a la velocidad que llevaba derivó en el hecho vial.

Del accidente tomó conocimiento el personal de la Guardia Nacional división caminos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido y procedió a realizar los peritajes correspondientes.

La carretera fue parcialmente cerrada a la circulación por varias horas, mientras dos grúas especiales llevaban a cabo maniobras para retirar las unidades siniestradas, las cuales fueron llevadas a un corralón de la ciudad para su resguardo.

Finalmente, la circulación fue liberada y el caso turbado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.