Chocan taxi y auto particular en Gómez Palacio, hay lesionados

EL SIGLO DE TORREÓN.-

La mañana de este jueves se registró un aparatoso accidente vial en el fraccionamiento El Campanario de la ciudad de Gómez Palacio, donde se vieron involucrados un taxi y un vehículo particular, ambos conductores resultaron con golpes.

Los hechos ocurrieron cerca de las 6:40 horas en el cruce de los bulevares San Alberto y San Carlos del citado sector habitacional.

El vehículo señalado como responsable es un Nissan March, modelo 2015, color gris, con logotipos de la una base de taxis local, cuyo chofer se identificó como Ángel de 36 años de edad.

Dicha persona presuntamente no respetó su alto correspondiente y se impactó contra un automóvil de la marca Toyota, línea Corola, modelo 1996, color rojo, mismo que un era conducido por Laura de 37 años de edad.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a ambos conductores involucrados en los hechos, ya que presentaron golpes en distintas partes del cuerpo.


Elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad se encargó de resguardar la zona mientas los rescatistas realizaban su labor.


Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.


Tanto el taxi como el vehículo particular fueron retirados del lugar con la ayuda de una grúa y depositados en un corralón de la ciudad para su resguardo.


Finalmente, el caso se turnó ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Accidentes viales Gómez Palacio

               


