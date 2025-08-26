Chocan seis vehículos sobre el Puente Tlahualilo de Gómez Palacio

Policiaca accidentes viales incendios HOMICIDIOS Accidentes narcomenudeo

La tarde de este martes se registró un fuerte accidente vial en la parte alta del Puente Tlahualilo de la ciudad de Gómez Palacio donde se vieron involucrados seis vehículos, los daños materiales fueron cuantiosos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 13:40 horas sobre el bulevar Ejército Mexicano, en los carriles de circulación de Lerdo a Torreón, en el citado paso elevado que se encuentra sobre el bulevar Jabonoso.

En el accidente se vieron involucrados un Nissan Sentra arena, un Chevrolet Cruce gris, una camioneta Honda Odyssey negra, una pick up Ford F-150 también negra, un Volkswagen Jetta Arena y un Nissan Sentra gris.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad y de recate de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron algunos de los conductores involucrados sin que requirieran hospitalización.


También brindaron apoyo en la emergencia los elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil.


Según las autoridades presentes, las causas del accidente fueron la falta de precaución al conducir y el exceso de velocidad.


Del hecho vial tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.


Los elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, cerraron parcialmente la circulación por algunos minutos mientras los vehículos siniestrados eran retirados.


Lo anterior ocasionó un importante congestionamiento vial que se vio reflejado en largas filas de vehículos.


Se requirieron al menos tres grúas para trasladar el total de las unidades a un corralón de la ciudad para su resguardo.


El caso fue turnado ante la autoridad competente para deslindar las responsabilidades y continuar con los procedimientos establecidos por la ley.






               
               


               

               
               

               
               
               
