Chocan por alcance sobre el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este martes se registró un choque por alcance sobre el bulevar Miguel Alemán de la ciudad de Gómez Palacio que dejó como saldo múltiples daños materiales.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 horas sobre los carriles de circulación de Torreón a Lerdo, justo en el crucero inteligente del bulevar Rebollo Acosta.

El vehículo señalado como responsable es un Nissan Altima, color blanco, modelo 2019, con placas de circulación del estado de Durango, el cual era conducido por María Patricia de 48 años de edad.

La unidad se impactó en la parte posterior de un automóvil Kia Óptima, modelo 2016, color gris, cuyo chofer se identificó como Iván Daniel de 45 años de edad.

Tras el fuerte contacto, este último vehículo se proyectó varios metros al frente.


De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


No hubo personas lesionadas de gravedad, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.


Agentes de la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal, resguardaron la zona para evitar que se presentara otro percance similar.


Por su parte, el personal del departamento de Peritos, se encargó de tomar conocimiento del accidente y de elaborar un informe sobre el mismo.


Ambos vehículos siniestrados fueron enviados a un corralón de la ciudad donde permanecerán bajo el resguardo del municipio.


La autoridad competente se encargará de continuar con los procedimientos establecidos por la ley y de aplicar las multas correspondientes.




               
               


               

               
               

               
               
               
