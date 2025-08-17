Chocan por alcance frente al Parque Industrial de Gómez Palacio

Solo daños materiales fue el saldo de un accidente vial que se registró durante la noche del pasado sábado en el Parque Industrial Carlos Herrera de la ciudad de Gómez Palacio.

Los hecho ocurrieron cerca de las 23:40 horas sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la calle Lerdo de Tejada del sector mencionado.

Se informó que una camioneta de la marca Chevrolet, línea Trax, color rojo, modelo 2016, que era conducida por Edgar Gerardo de 41 años de edad, detuvo su marcha debido a la luz roja en el semáforo.

Dicha unidad fue impactada en la parte posterior por un automóvil Acura, color azul, modelo 2017, cuyo chofer se identificó como Didier de 24 años de edad, quien se desplazaba metros atrás y no logró frenar.

Fue por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911, que se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad en el lugar.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.

Elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal, resguardaron la zona para evitar otro percance similar.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

Las unidades motoras fueron retiradas del lugar con la ayuda de una grúa y depositadas en un corralón de la ciudad para su resguardo.

El chofer del vehículo responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados y el pago de las multas que se le impongan.