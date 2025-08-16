Chocan cinco vehículos bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio

La tarde de este sábado se registró un choque volcadura frente a la colonia El Campestre de la ciudad de Gómez Palacio, cinco vehículos se vieron involucrados en los hechos.

El accidente vial ocurrió cerca de las 17:15 horas sobre el bulevar Miguel Alemán, en los carriles de circulación de Lerdo a Torreón, a la altura de la calle Praga de dicho sector habitacional.

Los primeros peritajes indicaron que una camioneta Kia Sportage, color blanco, detuvo su marcha debido al congestionamiento vial.

Un Honda Civic gris que viajaba metros atrás intentó cambiar de carril pea no impactarla y le cortó la circulación a otro Honda Civic en color negro, el cual chicote en su costado y terminó volcado sobre su lado izquierdo.

En su trayectoria, esta última unidad se proyectó contra un automóvil Mazda 6 color gris y una camioneta RAM 1500 color rojo, los cuales también terminaron con daños.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil revisaron a los conductores involucrados sin que se reportaron personas lesionadas de gravedad.

La vialidad fue cerrada a la circulación por algunos minutos mientras se realizaban las maniobras para orillar los vehículos.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

Las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar con la ayuda de una grúa y depositadas en un corralón de la ciudad para su resguardo.

Finalmente el caso fue turnado ante la autoridad competente, la cual se encargará de deslindar las responsabilidades.