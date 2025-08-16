Policiaca Ramos Arizpe Accidentes viales Incendios Policiaca Narcomenudeo

Accidentes viales

Chocan cinco vehículos bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio

Chocan cinco vehículos bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio

Chocan cinco vehículos bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este sábado se registró un choque volcadura frente a la colonia El Campestre de la ciudad de Gómez Palacio, cinco vehículos se vieron involucrados en los hechos.

El accidente vial ocurrió cerca de las 17:15 horas sobre el bulevar Miguel Alemán, en los carriles de circulación de Lerdo a Torreón, a la altura de la calle Praga de dicho sector habitacional.

Los primeros peritajes indicaron que una camioneta Kia Sportage, color blanco, detuvo su marcha debido al congestionamiento vial.

Un Honda Civic gris que viajaba metros atrás intentó cambiar de carril pea no impactarla y le cortó la circulación a otro Honda Civic en color negro, el cual chicote en su costado y terminó volcado sobre su lado izquierdo.

En su trayectoria, esta última unidad se proyectó contra un automóvil Mazda 6 color gris y una camioneta RAM 1500 color rojo, los cuales también terminaron con daños.


De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


siglonet-229424


Elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil revisaron a los conductores involucrados sin que se reportaron personas lesionadas de gravedad.


La vialidad fue cerrada a la circulación por algunos minutos mientras se realizaban las maniobras para orillar los vehículos.


Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.


Las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar con la ayuda de una grúa y depositadas en un corralón de la ciudad para su resguardo.


Finalmente el caso fue turnado ante la autoridad competente, la cual se encargará de deslindar las responsabilidades.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Accidentes viales Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Chocan cinco vehículos bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406983

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx