Chingu Amiga niega que dejará México tras ser cancelada | VIDEO

La influencer surcoreana Chingu Amiga ha salido para aclarar los rumores, pues se estaba diciendo que dejaría México para irse a vivir a Perú tras una serie de "cancelaciones".

Chingu Amiga empezó a ganar reconocimiento en México gracias a su presencia en TikTok, donde compartía anécdotas sobre su vida en Corea del Sur y cómo había cambiado desde que se mudó a Ciudad de México. Su carisma y autenticidad generaron simpatía entre el público, lo que la llevó a sumar seguidores en distintas redes sociales.

Sin embargo, comenzó a perder apoyo y cariño luego de que fue acusada de lucrar con una familia deportada y de promover la gentrificación, lo anterior llevó a que recibiera varias críticas en redes sociales e incluso se le pedía que regresara a Corea del Sur.

Hace unos días una página de Facebook que es conocida por publicar fake news, había dado a conocer que supuestamente Chingu Amiga se iría a Perú luego de todo el hate que estaba recibiendo por parte de los mexicanos, sin embargo, la tiktoker ya salió a desmentir esto.

Sujin Kim, reconocida en redes sociales como Chingu Amiga, fue una de las invitadas destacadas en la alfombra roja de la película Mamá Re-Inventada. Durante su paso por el evento, conversó con la prensa sobre sus próximos proyectos, abordó la noticia falsa que ha circulado recientemente.

"Eso no sé dónde salió, nunca dije. Pero noticia falsa, creo, pero no voy (a Perú), no tenía plan", mencionó Chingu Amiga.