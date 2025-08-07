'Chicharito' Hernández genera polémica en redes con nuevo video

"Javier Hernández ha estado más activo en redes sociales que con las Chivas", manifiesta la afición rojiblanca y parece, tienen razón.

En esta ocasión, el "Chicharito" Hernández, delantero del Guadalajara, lanzó un nuevo video mediante su cuenta de Instagram, en el que advierte "regresó el interesante".

"Entonces creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta al Chicharito... interesante", dijo el futbolista mientras cargaba un ramo de flores.

"Más videos que goles", "no aprendió nada", "que ya le quiten el teléfono", "ya basta, Javier, por favor", "ojalá sacaras ese ingenio para meter goles", son algunos comentarios en la publicación de Hernández Balcázar.

"Chicharito" no ha debutado en este Apertura 2025

"Chicharito" no ha debutado en este torneo Apertura 2025 y la afición comienza a desesperarse por el delantero de las Chivas y su baja productividad en el Rebaño.

Recientemente, fue tachado de misógino por algunos videos en los que mencionaba roles de mujeres y hombres en las relaciones. Situación que provocó que tanto Pumas, patrocinador del Guadalajara y las mismas Chivas, se deslindaran de sus polémicas publicaciones.

Javier Hernández lleva la cifra de 28 partidos de Liga MX desde que regresó al Guadalajara para el Clausura 2024, de los cuales ha sido titular en 16.

Lleva la pobre cifra de dos anotaciones en los 28 encuentros que ha disputado en su segunda etapa como jugador rojiblanco.

