Chicago hace historia en Torreón con inolvidable concierto

La noche de este martes estuvo llena de música, alegría y sobre todo mucha nostalgia con la agrupación de rock estadounidense, Chicago.

Tras más de 16 años de ausencia, la banda de rock regresó a La Laguna para hacer vibrar de emoción a sus fans con sus melodías y canciones, pues cientos se apersonaron en el Coliseo Centenario para formar parte del tour 'Live in Concert'. Algunos admiradores de la agrupación musical estadounidense, asistieron al concierto con playeras con el nombre de Chicago.

LA BANDA QUE NACIÓ EN CHICAGO

La agrupación, fundada en el año de 1967 en Chicago, Illinois, comenzó con el nombre de 'The Big Thing', para después pasar a ser conocida como 'Chicago Transit Authority' y finalmente acortar su nombre a 'Chicago'.

La banda fue fundada por Robert Lamm (teclados, voz), Terry Kath (guitarra, voz), Peter Cetera (bajo, voz), Danny Seraphine (batería), Walter Parazaider (saxofón), James Pankow (trombón) y Lee Loughnane (trompeta).

En 1978, la agrupación sufrió una terrible pérdida con la muerte de Terry Kath, quien era considerado el alma de la banda.

Tras la muerte de Kath, Chicago adquirió un estilo más suave orientado al pop rock. En 1985, Peter Cetera también dejó la banda para continuar su carrera como solista.

ENAMORAN A LAGUNEROS

Siendo las 21:00 horas, una melodía nostálgica se hizo presente en el escenario, mientras el público emitía una gran ovación para recibir a Chicago.

(I've been) Searchin' so long, fue uno de los temas que dieron apertura a la espectacular noche.

El tema, If you leave me now, hizo latir los corazones del público que, para acompañar al grupo, encendieron las linternas de sus teléfonos para moverlos de un lado a otro mientras coreaban la canción.

Temas como So much to say, so much to give y To be free avivaron los ánimos entre el público.

Colour my world, fue otro de los temas más aclamados de la noche gracias a su suave melodía.

Con Make me smile, Chicago invitó al público a levantarse de sus asientos para que los acompañaran mientras tocaban el tema musical.

La noche todavía era bastante joven y llegó el momento de recordar con Old days.

El sonido de la flauta dio paso al tema Hard Habit to Break.

Con un corazón dibujándose en la pantalla, llegó el tema You're the inspiration, el cual fue uno de los más aclamados de la noche e hizo que varios se levantaran de sus asientos para halagar a la agrupación con fuertes aplausos.

Luego llegó el turno de Beginnings.

Hard to Say I'm Sorry, fue el tema que sin duda se llevó las ovaciones de la noche. Pues todos dejaron sus asientos para corear junto a la banda el memorable tema musical, mientras volvían a encender las linternas de sus teléfonos para acompañar el momento.

La recta final estuvo protagonizada por Saturday in the park. Se despidieron de Torreón con un mensaje de agradecimiento que dedicaron en español.

Pero, ¡sorpresa! Chicago no se fue hasta corear con el público su tema 25 or 6 to 4 con el que los laguneros le dijeron adiós con gran emoción a la banda estadounidense.

Distintivo. Son reconocidos por su potente sección de vientos, compuesta por trompeta, trombón y saxofón (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE CASTRUITA)

(EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE CASTRUITA)