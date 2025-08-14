Policiaca Saltillo Torreón Agresiones Policiaca Narcomenudeo

Ramos Arizpe

Chica ebrio trailero en Ramos Arizpe

ISABEL AMPUDIA

Tras conducir en presunto estado de ebriedad, un trilero dormitó al volante y tras registrar una salida de camino, impactó una luminaria y barra metálica de contención la noche del jueves, en Ramos Arizpe.

Se trata de un trailer de la empresa Galaxy, el cual partió de Santa Catarina, Nuevo León, y tenía como destino la ciudad de San Luis Potosí, donde pretendía entregar varias pacas de cartón reciclado.

Al transitar sobre el kilómetro 20 la carretera Monterrey - Saltillo, su conductor se quedó dormido mientras conducía, por lo que la pesada tras sufrir una salida de camino, se llevó a su paso una luminaria, para posteriormente impactarse contra una barra metálica de contención, además, de afectar la cerca metálica de la empresa Holcim Apasco.

Una vez que se realizó el reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911, arribaron al lugar paramecios de Protección Civil Ramos Arizpe, quienes al valorar al conductor, se percataron que se encontraba en probable estado de ebriedad, y el cual fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo.


