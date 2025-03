'Checo' Pérez rompe el silencio sobre su retiro de la F1

Apenas van dos Grandes Premios de la Fórmula 1, el de Australia y el de China, y hemos tenido pocas noticias acerca de nuestro piloto mexicano favorito, Sergio "Checo" Pérez.

Sin embargo, el expiloto de la Fórmula 1 ha dado algunas declaraciones que nos dejan consternados acerca de su futuro como piloto mexicano.

La incógnita sobre su vuelta a la F1

Analicemos lo último que ha dicho y que nos deja en una cuerda floja entre si ya no vuelve o sí. Recientemente, "Checo" Pérez e Inés Sainz tuvieron una entrevista, aunque aún no se publica, nos dan un previo donde Sainz le pregunta:

"¿Qué va a hacer "Checo", volverá en el 26?" (refiriéndoselo a la temporada del 2026)

A lo que Pérez se le ve un poco tenso y muy serio, y responde:

"Hoy tengo yo la oportunidad de decidir qué quiero yo con mi carrera, que estoy seguro que con eso ustedes van a estar muy contentos".

Esta última frase la terminó con una ligera sonrisa, pero no queda muy claro lo que nos da a entender "Checo" con esto. ¿Acaso se está despidiendo o querrá decir que está listo para volver?

Padre de Checo Pérez afirma que su retiro es definitivo

Pero ¿Qué pensarías si su padre ya se le adelantó a la gran noticia?

Así es, el padre de Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay, un empresario y exdiputado federal por el estado de Jalisco, dio una declaración que afirma el adiós definitivo de "Checo". En una entrevista, Érika González le pregunta a Antonio; "¿Va a regresar "Checo" Pérez a la Fórmula 1?"

Antonio respondió muy seguro; "No, Sergio Pérez ya se acabó en la Fórmula 1, lo ha dicho él mismo y yo la verdad, no tengo contacto con nada de lo de la Fórmula 1, ni comunicación. Ya no existe tema en mi familia de la Fórmula 1"

Érika interrumpió preguntando; "¿Pero no hay oportunidad ni con Cadillac?"

Antonio siguió insistiendo; "Déjame decirte, ya no hay más Fórmula 1 para Sergio Pérez. 'Checo' cerró su película y no hay más 'Checo' Pérez para la Fórmula 1".