Deportes Fórmula 1 Algodoneros del Unión Laguna Pádel Liga MX Santos Laguna

Fórmula 1

'Checo' Pérez regresa a la Fórmula 1

'Checo' Pérez regresa a la Fórmula 1

'Checo' Pérez regresa a la Fórmula 1

EL UNIVERSAL

 La novela de Sergio "Checo" Pérez y su regreso a la Fórmula 1 estaría por terminar, luego de darse a conocer un acuerdo total del piloto mexicano con el naciente equipo de Cadillac.

Después de meses de incertidumbre y negociaciones, todo parece haber concluido de gran manera para el tapatío, quien salió de Red Bull al final de la temporada 2024, tras cuatro años en el equipo.

De acuerdo con información de ESPN, Pérez tendría todo listo para volver al máximo escenario del automovilismo, con un contrato de al menos dos años, el cual podría extenderse según su rendimiento.

El reporte agrega que Pérez, quien se tomó un año de descanso tras la polémica salida y decidió pasar tiempo con su familia, será compañero de Valtteri Bottas, otro piloto de gran experiencia.

Se espera que la confirmación del regreso del mexicano se dé en los próximos días, antes del Gran Premio de Países Bajos, lo que representaría un gran impulso para el equipo que buscará objetivos importantes en la siguiente temporada.


En el pasado, "Checo" había manifestado su intención de regresar a la F1, ya que no le pareció adecuada la forma en que terminó su etapa en Red Bull, asegurando que una parte vital para su retorno era contar con un proyecto claro y sólido para seguir ganando y haciendo historia.


"No tengo claro lo que pasará. Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merecemos. Si regreso, será a un proyecto importante que nos motive. De encontrarlo, volveré", mencionó hace unos meses.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Fórmula 1 sergio perez checo perez

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
'Checo' Pérez regresa a la Fórmula 1


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408874

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx