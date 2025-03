'Checo' Pérez no habría querido que Yuki Tsunoda se uniera Red Bull

Este jueves la escudería austriaca Red Bull Racing anunció que el piloto japonés Yuki Tsunoda tomará el lugar de Liam Lawson, quien reemplazó a "Checo" Pérez, por malos resultados del neozelandés en el comienzo de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Sin embargo, un periodista reveló que el piloto mexicano habría confesado que no quería que el exvolante de Racing Bulls llegue a este nuevo equipo.

Después de que "Checo" saliera de Red Bull, el periodista Diego Mejía, reveló que el tapatío no estaba de acuerdo con el ascenso de Tsunoda.

Contrario a lo que se podría creer, este deseo de que Yuki no llegue a Red Bull no era por un tema de envidia, sino por cuidar a un amigo. Si bien Fernando Alonso y Lance Stroll son los pilotos que mejor relación tienen con "Checo", Tsunoda era otro de los compañeros más cercanos a "Checo".

"Al final, los pilotos de Red Bull son los que pagan el precio de malas decisiones dentro del tema del coche, que para que funcione y sea competitivo con Verstappen pilotando, tienen que hacerlo hacia lo que él le funciona" confesó Mejía en entrevista con Only Drivers.

"El siguiente en la lista es Tsunoda. En algún momento hablé con 'Checo' y me dijo: 'Ojalá que no pongan a Yuki' porque... 'Checo' sabe mejor que nadie. Él sabe. Cuando llegó a Red Bull llevaba 10 años en Fórmula 1. Él sabía muy bien lo que pasa internamente, y también con el coche, y cuando los resultados no dan la gente dice: "el problema eres tú, no es el coche" agregó.