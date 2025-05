'Checo' Pérez habla sobre su esperado regreso a la F1

Con el paso de los meses y el aumento de escuderías en la máxima categoría, uno de los rumores más fuertes en el mundo del automovilismo ha sido el posible regreso de Sergio "Checo" Pérez a la F1.

El piloto tapatío no dudó en hablar sobre la situación. Durante su participación en el Festival de las Ideas Puebla 2025, dedicó un momento de su conferencia para revelar su siguiente paso en el mundo del deporte.

El mexicano, quien salió de Red Bull Racing en 2024 tras una temporada complicada con la escudería, reiteró su deseo de volver al Gran Circo.

"No tengo claro lo que pasará. Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merecemos. Si regreso, será a un proyecto importante que nos motive. De encontrarlo, volveré", dijo.