Checo Pérez descarta revancha y critica el rendimiento del segundo coche de Red Bull

“No creo que tenga nada que demostrar cuando ves la cantidad de puntos que han sumado. Es como cinco puntos en toda la temporada. Así que no creo que tenga nada que probar en ese sentido”, declaró Sergio “Checo” Pérez al referirse al rendimiento del segundo coche de Red Bull tras su salida.

El piloto tapatío dejó claro que su regreso a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac, la nueva escudería respaldada por General Motors, no tiene tintes de revancha. “No siento que tenga nada que demostrar. No solo por los pilotos actuales o los próximos que ocupen mi asiento, sino incluso antes de eso. Ahora todos se olvidan. Ha sido un lugar muy complicado, donde hay que adaptarse constantemente y construir confianza mentalmente. Es un desafío muy particular”, comentó en entrevista con Motorsport.

Sobre su motivación para volver a la parrilla, Pérez enfatizó: “Para mí se trata más de volver a disfrutar del deporte. Quiero disfrutar del deporte que amo, del deporte que me ha dado tanto. No podía darme el lujo de irme de la forma en que me fui”.

A pesar de haber estado fuera de la competencia oficial durante más de un año, confía en llegar listo al inicio de la temporada 2026: “No he manejado nada en un tiempo, salvo karting con mi hijo, pero tenemos planes con el equipo para probar un Fórmula 1 antes de fin de año. Y el próximo año, con la gran cantidad de test que vamos a tener, ese óxido se va a ir muy rápido. Sé de qué se trata la Fórmula 1 y estaré listo para rendir desde la primera carrera”.

Con su llegada a Cadillac, Pérez aporta experiencia y liderazgo a un equipo que debutará en la F1, mientras pone en claro que su foco está en disfrutar del deporte, no en ajustes de cuentas.