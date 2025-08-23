Charlyn Corral sufre aparatosa lesión en el rostro durante el Duelo de Estrellas

Este viernes se vivió un histórico momento, pues se celebró el primer "Duelo de Estrellas" entre las mejores futbolistas de la Liga MX Femenil y el Barcelona, donde Charlyn Corral sufrió un aparatoso corte en el rostro que la obligó a salir del campo.

El Estadio Universitario recibió este icónico duelo del "Campeonas Tour", el cual se encargó de darle grandes emociones a quienes se dieron cita en la casa de Tigres para ser parte de esta primera edición del partido.

Las Estrellas de la Liga MX y el Barcelona femenino firmaron un entretenido empate (2-2), para después definir el duelo en penaltis, donde las blaugranas sellaron el triunfo en una lluviosa noche en Nuevo León, Monterrey.

Charlyn Corral recibió una patada en el rostro por parte de Mapi León, provocando que la delantera del Pachuca sufriera un corte, llenando de sangre su cara, y obligándola a salir de cambio en el "carrito de las desgracias".

Esta acción causó enojo en redes sociales, pues algunos consideran que la defensora española lastimó intencionalmente a la mexicana.

La herida facial que sufrió la futbolista ocasionó su traslado a un hospital cercano para ser valorada por un cuerpo médico, así como para ser intervenida quirúrgicamente.

Por medio de un comunicado, la Liga MX Femenil reportó la situación de la histórica delantera tricolor, y le desearon una pronta recuperación.

"Charlyn Corral sufrió una herida facial durante el partido. Se encuentra estable y será atendida quirúrgicamente en las próximas horas. Desde la Liga BBVA MX Femenil le enviamos toda nuestra fuerza para su pronta recuperación".

No se ha dado más información respecto a la situación de Charlyn Corral.