Charly López causa preocupación por su apariencia

El exintegrante de Garibaldi, Charly López, se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a su apariencia actual, generando todo tipo de comentarios, incluida la preocupación de algunos usuarios.

A sus 55 años, el también empresario ha presumido su disciplina con el ejercicio para mantenerse en forma. Sin embargo, la atención se centró en los cambios visibles en su rostro, su peso y hasta en la apariencia de su cuello, lo que ha desatado especulaciones.

Las redes se inundaron de comentarios sobre el aspecto actual del exintegrante de Garibaldi. Mientras algunos usuarios se mostraron sorprendidos por su cambio, otros no tardaron en compararlo con la apariencia de sus excompañeros del grupo.

Algunos de los comentarios son: "Es lo que queda de Charly López", "Dios, qué le ha pasado", "si estos artistas que comen a sus horas se ven así, qué me espero yo con frijoles y tortas", "hace unos meses se veía bien, ¿qué le pasó?, la Ingrid le hizo brujería", "un esqueleto", "tantas cosas que se metió para verse mamado que seguramente su hígado ya lo tiene acabado", escribieron en redes.

Las reacciones no se detienen y han convertido al ex-Garibaldi en tema de tendencia, manteniéndolo en el centro de las conversaciones digitales.

Charly López en Garibaldi

Parte de la formación original de Garibaldi, Charly López fue una de las figuras del icónico grupo de los años 90, reconocido por sus coreografías y su estilo distintivo. Tras dejar la agrupación, expandió su carrera incursionando en la conducción televisiva y en el mundo del entretenimiento nocturno.

¿A que se dedica ahora?

En 2023, surgieron rumores sobre la salida de Charly López de Multimedios, atribuyéndola a una posible recaída en el alcoholismo. Un periodista reveló que los ejecutivos de la cadena no permitieron que el cantante tomara ciertas decisiones y mencionó que dentro del programa existen muchas diferencias. "Se dice, y tenemos constancia, de que Charly podría haber recaído en la bebida", afirmó.

Cabe recordar que, en 2011, Charly López decidió alejarse del alcohol por voluntad propia: "Dejé de tomar porque no me hacía bien. En lugar de sentirme mejor, me sentía peor", confesó en su momento.

Actualmente, el exintegrante de Garibaldi enfrenta un conflicto legal con Ingrid Coronado por la propiedad en la que ambos vivieron durante su matrimonio.