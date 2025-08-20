Gómez Palacio y Lerdo Elecciones Durango Personas con discapacidad LERDO Alumbrado público Gómez Palacio

CFE

CFE intensifica operativos en Gómez Palacio: detectan más de 200 irregularidades en Chapala

CFE intensifica operativos en Gómez Palacio: detectan más de 200 irregularidades en Chapala

CFE intensifica operativos en Gómez Palacio: detectan más de 200 irregularidades en Chapala

FABIOLA P. CANEDO

Este miércoles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo un operativo de inspección en la colonia Fidel Velázquez, mejor conocida como Chapala, como parte de su estrategia para combatir el uso indebido de energía eléctrica en la región. 

El despliegue concluyó con más de 200 acciones correctivas, entre cortes de servicio, reconexiones, cambios de medidor y atención a solicitudes ciudadanas.

El operativo, que se desarrolló entre las 8:30 y las 16:00 horas, movilizó a 25 trabajadores distribuidos en cuadrillas que recorrieron las calles de la colonia. El objetivo fue identificar instalaciones irregulares, como derivaciones en la base del medidor, conexiones directas y el uso de dispositivos conocidos como “diablitos”, que alteran el registro del consumo eléctrico.

Entre las acciones realizadas se registraron 70 cortes por rezago en el pago, 50 cortes por servicio directo o derivación en el medidor, y 12 cortes derivados de notificaciones de ajuste. Además, se efectuaron 4 reconexiones de servicio, 11 cambios de medidor por modernización, y se verificó el correcto funcionamiento de 58 medidores.

También se atendieron 33 órdenes o solicitudes del sistema interno, se realizaron 73 desmantelamientos en baja tensión, 22 podas de árboles, 5 tensionados primarios de línea, y se retiró una instalación considerada riesgosa. Finalmente, se levantaron 20 áreas para el reemplazo de conductor.


Como parte del operativo, se instalaron módulos de atención ciudadana para recibir a usuarios interesados en regularizar su servicio, ofreciendo orientación y alternativas de solución.


El protocolo de la CFE contempla inspecciones tanto visuales como con equipos especializados para detectar alteraciones en los medidores. Estas acciones buscan garantizar la seguridad del suministro eléctrico y evitar sobrecargas en los transformadores, que pueden provocar apagones y daños en la infraestructura.


Este operativo se suma a una serie de intervenciones que la CFE ha realizado desde el año pasado en distintas comunidades de la Comarca Lagunera, incluyendo Villa Juárez, en Lerdo, donde también se detectaron 50 casos de consumo irregular.


En total, más de dos mil usuarios han sido desconectados en Coahuila y Durango por prácticas ilícitas relacionadas con el uso de energía eléctrica. La empresa señala que estas irregularidades no solo afectan la calidad del servicio, sino que representan un riesgo para la seguridad de las instalaciones y de los propios usuarios.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: CFE Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
CFE intensifica operativos en Gómez Palacio: detectan más de 200 irregularidades en Chapala


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407947

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx