CFE intensifica operativos en Gómez Palacio: detectan más de 200 irregularidades en Chapala

Este miércoles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo un operativo de inspección en la colonia Fidel Velázquez, mejor conocida como Chapala, como parte de su estrategia para combatir el uso indebido de energía eléctrica en la región.

El despliegue concluyó con más de 200 acciones correctivas, entre cortes de servicio, reconexiones, cambios de medidor y atención a solicitudes ciudadanas.

El operativo, que se desarrolló entre las 8:30 y las 16:00 horas, movilizó a 25 trabajadores distribuidos en cuadrillas que recorrieron las calles de la colonia. El objetivo fue identificar instalaciones irregulares, como derivaciones en la base del medidor, conexiones directas y el uso de dispositivos conocidos como “diablitos”, que alteran el registro del consumo eléctrico.

Entre las acciones realizadas se registraron 70 cortes por rezago en el pago, 50 cortes por servicio directo o derivación en el medidor, y 12 cortes derivados de notificaciones de ajuste. Además, se efectuaron 4 reconexiones de servicio, 11 cambios de medidor por modernización, y se verificó el correcto funcionamiento de 58 medidores.

También se atendieron 33 órdenes o solicitudes del sistema interno, se realizaron 73 desmantelamientos en baja tensión, 22 podas de árboles, 5 tensionados primarios de línea, y se retiró una instalación considerada riesgosa. Finalmente, se levantaron 20 áreas para el reemplazo de conductor.

Como parte del operativo, se instalaron módulos de atención ciudadana para recibir a usuarios interesados en regularizar su servicio, ofreciendo orientación y alternativas de solución.

El protocolo de la CFE contempla inspecciones tanto visuales como con equipos especializados para detectar alteraciones en los medidores. Estas acciones buscan garantizar la seguridad del suministro eléctrico y evitar sobrecargas en los transformadores, que pueden provocar apagones y daños en la infraestructura.

Este operativo se suma a una serie de intervenciones que la CFE ha realizado desde el año pasado en distintas comunidades de la Comarca Lagunera, incluyendo Villa Juárez, en Lerdo, donde también se detectaron 50 casos de consumo irregular.

En total, más de dos mil usuarios han sido desconectados en Coahuila y Durango por prácticas ilícitas relacionadas con el uso de energía eléctrica. La empresa señala que estas irregularidades no solo afectan la calidad del servicio, sino que representan un riesgo para la seguridad de las instalaciones y de los propios usuarios.