Cesan al subdirector de Obras Públicas de Gómez Palacio Marco 'N' por cohecho

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, informó este jueves sobre el cese inmediato de Marco "N", quien hasta hace unos días era el subdirector de Obras Públicas del Municipio de Gómez Palacio por presuntos actos de cohecho por lo cual el Ayuntamiento ya formalizó dos denuncias en su contra ante la Vicefiscalía del Estado y ante la Fiscalía de Combate contra la Corrupción.

La alcaldesa, quien dijo estar muy molesta por esta situación, lanzó advertencias a sus directores municipales:

"Pídanle a Dios que no me vayan a venir alguien más a decir que trataron de sobornarlos otros funcionarios porque sí es así que Dios los agarre confesados".

El cohecho es un delito que consiste en ofrecer o solicitar dinero u otros beneficios a un funcionario público a cambio de un favor. También se le conoce como soborno.

"Ni lo voy a permitir, ni lo he permitido nunca y creen que es nada más 'ya me voy' o 'te corro' y no. Con Leticia Herrera no se juega y se los dije desde un inicio que no pueden estar pidiendo sobornos o extorsionando a la gente en ninguna área del ayuntamiento y menos involucrar a otros funcionarios del ayuntamiento. Hago un llamado a todos los empresarios de la construcción o a cualquier otro empresario que haya sido víctima de un soborno que por favor presenten la denuncia. Yo no soy tapadera de nadie", dijo la alcaldesa.

Fue en la sesión de Cabildo de este jueves que la alcaldesa tocó el tema que señaló como sumamente delicado para el ayuntamiento.

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, mencionó que en días pasados la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale y él, personalmente, atendieron a un grupo de empresarios de la Ciudad de México que realizaron unos trámites en La Laguna tras lo cual hicieron del conocimiento de ambas autoridades una situación en la cual se vio inmiscuido un funcionario del actual administración.

"Inmediatamente la presidenta me instruyó para que a través de la Dirección Jurídica que depende de esta secretaría se tomarán las medidas pertinentes y conducentes en contra de este funcionario. Las denuncias fueron presentadas hoy en la mañana un ante la Fiscalía Anticorrupción y una de la Vicefiscalía del Estado", dijo Reyes.

Mencionó a los integrantes del Cabildo que a este grupo de empresarios le fue solicitado un soborno por parte de esta persona por un monto de 3 millones de pesos a cambio de algunas situaciones propias de su área. Dijo que no podía dar mayores detalles de los afectados por la investigación pero que el funcionario denunciado es el ingeniero, Marco Ávila, subdirector de Obras Públicas de Gómez Palacio quien fue separado del cargo "pero dado de baja en este momento" interrumpió la alcaldesa de manera enfática.

Reyes señaló que se está recopilando información de otras áreas relacionadas con el caso y que hay la intención de que otras personas y empresarios del ramo de la construcción que se hayan visto afectados o forzados a entregar dádivas a cambio de trámites puedan denunciarlo.

"Yo no me voy a quedar callada ni le voy a tapar a nadie. Yo lo he dicho en todas mis administraciones que he estado y por supuesto en esta que estamos ahorita y se los dije desde un principio a los directores y subdirectores ya todos los jefes, que un moche, coloquialmente hablando, que pidan por algo no se las voy a pasar, porque son tan tontos y tan canijos que el soborno que piden lo piden a nombre de la presidenta, a nombre del Ayuntamiento y a nombre de los mismos regidores porque también los involucró desafortunadamente esta persona", dijo la presidenta municipal.

El secretario del ayuntamiento señaló que el hoy denunciado solicitó dinero para la Comisión de Regidores, para el director de Obras Públicas, para el secretario del ayuntamiento y para sus jefes "entendemos que la señora presidenta", dijo el secretario.

La alcaldesa dijo que aunque quede poco tiempo a la administración municipal queda el suficiente para que los ciudadanos que hayan sido víctimas presenten las denuncias y aprovechó para lanzar la advertencia a sus directores municipales presentes y los que estaban afuera escuchándola.

La edil dijo que estaba muy molesta "porque una persona empaña todo el trabajo que se ha hecho" y porque el ahora exservidor público mencionó a los funcionarios a los que solicitó el soborno que el dinero era para otros funcionarios y para sus jefes cuando ella no necesita dinero.