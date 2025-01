Cerrarán tres Centros de Transferencia en Torreón

Con el fin de tener un mayor control y de evitar incendios, se determinó el cierre de tres de los ocho Centros de Transferencia con los que cuenta el municipio de Torreón; serán los ubicados en los sectores de La Amistad, Vista Hermosa y Monterreal.

El director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, dijo que migrarán a lugares mucho más grandes para tener más campo de maniobra, pues los espacios reducidos, "hacen que se te empiecen a mezclar las cosas".

Algunas posibilidades de terrenos que se encuentran bardeados y que generarían menos molestias a los vecinos, son sobre el bulevar Laguna Sur y a espaldas de La Compresora.

Recordó que los Centros de Transferencia están habilitados principalmente para el escombro y residuos de podas de árboles aunque también se cuenta con contenedores para todo tipo de desechos pues hay personas que por alguna razón no alcanzaron a sacar a tiempo la basura doméstica. "Y no la llevan y está bien, preferimos que no la lleven a nosotros a que la tiren en un terreno baldío o en la calle o en alguna plaza", dijo.

El funcionario comentó que este año, otro de los objetivos es la creación de un Centro Municipal en las instalaciones del Bosque Urbano para la recepción de desechos vegetales y elaboración de composta, una práctica para transformar de manera segura y controlada los residuos orgánicos.

INCENDIO EN VALLE VERDE

La madrugada del domingo 12 de enero, se registró un incendio en el Centro de Transferencia de la colonia Valle Verde de Torreón y el cuerpo de Bomberos trabajó alrededor de tres horas para lograr controlar el fuego.

Sobre ello, Villarreal Cuéllar detalló que como casi en todos los casos, "es una persona que tiene un vicio, queman las llantas para sacarle los metales, venderlos pero pues se nos sale de control".

Por esta misma causa, a mediados del año pasado, Servicios Públicos anunció que con el apoyo de la Policía Municipal se reforzaría la vigilancia en los centros de transferencia de desechos o puntos de gestión ambiental.