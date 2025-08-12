Torreón Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida Regreso a clases Transporte público Accidentes viales

Cerrarán bulevar Constitución en cruce con la Colón para reponer tramo de colector caído

Desde este miércoles, Simas sustituirá tubería colapsada con material de alta resistencia; autoridades exhortan a extremar precauciones y tomar rutas alternas

MA. ELENA HOLGUÍN

Para reponer un tramo del colector sanitario que está caído, a partir de mañana miércoles se cerrará la circulación en los carriles del lado sur del bulevar Constitución y la calzada Colón, en sentido de poniente a oriente.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón informó que dichas obras son muy necesarias para sustituir la tubería del colector sanitario Constitución, que está colapsado y ha generado problemas en todo ese sector.

El propósito es asegurar el flujo continuo de las aguas residuales, con la infraestructura adecuada.

El tiempo estimado de la obra será según las condiciones del tramo afectado, mismo que se repondrá con tubería de 36 pulgadas de diámetro, de material de polietileno de alta densidad, el cual tiene una vida útil de 50 años.

La obra será debidamente señalizada y además se contará con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Vialidad para orientar a conductores y evitar incidentes de riesgo; sin embargo, se exhorta a los automovilistas a circular con precaución y en la medida de lo posible, transitar por vías alternas.


               
               


               

               
               

               
               
               
